Un “tsunami” de concursos col·lapsa els jutjats mercantils de València

Un “tsunami” de concursos de creditors ha col·lapsat els jutjats mercantils de València, segons denuncien els administradors concursals. Els magistrats valencians estan assumint el doble d’assumptes per insolvències que fa un any, en disparar-se les peticions de persones físiques i famílies que no poden fer front als seus deutes. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) va informar ahir que, durant el tercer trimestre de l’any, el nombre de concursos presentats en els jutjats mercantils de la Comunitat Valenciana va ascendir a 1.175, la qual cosa implica un augment del 105 % respecte als 572 que es van presentar en el mateix període de l’any anterior. La dada, segons destaquen els jutges, manté “la tendència a l’alça estimada des de 2020”.

Els consultors empresarials ja van advertir fa uns mesos que un 20 % de les pimes valencianes estava abocada al tancament per la crisi actual i el deute generat durant la pandèmia. A la debilitat econòmica de les pimes s’ha sumat la de les famílies, que s’“estan acollint a la Llei de segona oportunitat” per a liquidar els seus comptes. Juan José Estruch, degà del Col·legi Oficial de Titulars Mercantils i Empresarials de València (Comeva), va indicar que està augmentant el nombre de ciutadans sobreendeutats que aposten per declarar-se en concurs. “Este any 2023, eixos assumptes de persones físiques han començat a tramitar-se en els jutjats mercantils en comptes dels jutjats de primera instància. El Consell del Poder Judicial no s’ha preocupat pels jutges mercantils i els ha sobrecarregats. El normal és que hagueren preparat els jutges de primera instància”, lamenta Juan José Estruch.

Advocats especialitzats

En els últims mesos, ha proliferat la publicitat de despatxos com la firma Repara tu Deuda Abogados, especialitzada en l’aplicació de la Llei de la segona oportunitat, aprovada pel Govern el 28 de juliol de 2015 i que fins ara era desconeguda per la majoria dels afectats. Segons recorden des de Repara tu Deuda Abogados, “Espanya va aprovar la Llei de segona oportunitat l’any 2015. Estem davant d’una legislació nascuda als Estats Units fa més de 100 anys a la qual han acudit figures com Walt Disney o Steve Jobs. Les persones que s’hi acullen gaudeixen d’una segona oportunitat per a reactivar-se en l’economia. D’esta manera s’elimina també l’estigma que pateixen per no pagar els seus deutes malgrat els esforços realitzats”.

Segons l’informe del TSJ, durant el tercer trimestre de l’any, els concursos presentats a la Comunitat per persones físiques sense vinculació a una empresa van arribar a la xifra de 969, enfront dels 381 de l’any anterior. D’altra banda, també estan augmentant en els jutjats de primera instància els procediments presentats per a reclamar un deute dinerari líquid. Entre juliol i setembre, es van presentar en els jutjats de les tres províncies 27.489 reclamacions, la qual cosa suposa un increment interanual del 13,1 %.

L’administrador concursal i degà de Comeva insisteix en el fet que “el país està empobrit i esta situació anirà a més. El Govern ha anat posant pegats amb ajudes, però hi ha un gran nombre de persones i empreses que no poden fer front als seus deutes. En el cas de les persones físiques, són concursos que ens costen diners perquè manquen d’actius i no hi ha res per repartir. En eixos casos, què liquidarem?”.

Augmenten els acomiadaments

La situació pot empitjorar en els pròxims mesos pel creixement de la desocupació. Els jutjats socials de la Comunitat Valenciana van rebre 4.268 demandes per acomiadament en el tercer trimestre de 2023, un 21,3 % més que en les 3.519 registrades entre juliol i setembre de l’any anterior. A la província de València es van presentar 2.469 demandes per acomiadament, un 20,5 % més que el tercer trimestre de l’any anterior; a Alacant se’n van presentar 1.388, amb un increment del 21,2 %; i, a Castelló, l’augment va ser del 24,2 %, amb 411 demandes per acomiadament.