Augmenta l'interés dels ciutadans de la UE per les eleccions al Parlament Europeu

A sis mesos de les eleccions europees, que tindran lloc entre el 6 i 9 de juny de 2024, el 57 % dels ciutadans estan interessats en la pròxima cita amb les urnes -sis punts més que fa cinc anys-, el 68 % asseguren que acudirien a votar si els comicis foren la setmana que ve, el 61 % pensen que la pertinença a la UE ha sigut una cosa positiva i el 72 % estan convençuts que el seu país s'ha beneficiat de l'adhesió al club. Són algunes de les dades recollides per l'últim Eurobaròmetre que publica este dimecres el Parlament Europeu i que mostra, segons la seua presidenta, Roberta Metsola, que "Europa importa", particularment en este "difícil context geopolític i socioeconòmic". De fet, el 73 % dels enquestats consideren que la qualitat de vida empitjorarà l'any que ve.

Encara que l'enquesta va ser feta entre finals de setembre i principis d'octubre, a huit mesos de la cita electoral, el Parlament Europeu valora positivament la percepció que tenen els ciutadans europeus de la institució o del paper que pot jugar. El 61 %, per exemple, pensen que la pertinença al club és una cosa bona, un percentatge que superen amb escreix a Luxemburg (86 %), Irlanda (81 %), Dinamarca (80 %), Lituània i Portugal (79 %). Fins i tot a Espanya el percentatge supera en 10 punts la mitjana europea. Per contra, la pitjor percepció la tenen austríacs (42 %), italians (43 %) i txecs (44 %).

A Àustria i Itàlia només el 55 % i 57 % de la població respectivament pensen que el seu país s'ha beneficiat de la UE, davant del 94 % a Lituània i el 93 % a Irlanda i Luxemburg (a Espanya és el 78 %). Els principals arguments del benefici que suposa Europa es refereixen a la "pau i estabilitat", "la cooperació entre estats membres" i la "contribució al creixement econòmic". Este últim element és el principal valor esmentat pels ciutadans espanyols, portuguesos, maltesos, luxemburguesos o irlandesos. Encara que la majoria coincideix que el principal valor que ha de defensar el Parlament Europeu --ho pensen en 12 països-- és la democràcia, per davant de la protecció dels drets humans, la llibertat d'expressió i l'estat de dret.

Poca influència en les decisions

Quant als desavantatges de pertànyer al club, els factors més esmentats són la poca influència dels ciutadans en la presa de decisions a escala europea, una cosa en la qual coincideixen 16 països, i el convenciment que hi ha decisions que es prenen millor a escala nacional. Encara així, el 70 % dels europeus consideren que les mesures adoptades a escala europea tenen impacte en la seua vida diària, una percepció particularment estesa a Malta, Xipre i Grècia. En el cas d'Espanya, el 67 % dels enquestats creuen que les decisions europees compten en la seua vida diària, davant del 30 % que opina el contrari.

L'enquesta, a la qual seguirà una altra en primavera, constata també que el 73 % dels ciutadans europeus creuen que el seu estàndard de vida empitjorarà l'any que ve, d'ells, el 47 % estimen que ja s'ha vist reduït. Una percepció encara més negativa tenen en països com Espanya, on el 55 % pensen que ja ha empitjorat, només per darrere de Portugal, Malta, França, Grècia i Xipre. Les úniques excepcions en este terreny es donen a Polònia, Suècia, Finlàndia, Holanda i Dinamarca. Malgrat estos auguris, més de la meitat de la població es mostra optimista de cara al futur. "Les dades mostren un suport encoratjador dels ciutadans europeus i un major interés en les eleccions europees que fa cinc anys", apunta el director de Comunicació del Parlament Europeu, Jaume Duch, sobre unes eleccions en les quals estan cridats a les urnes 400 milions de ciutadans per a triar 720 eurodiputats en 27 estats membres en un any de marcat caràcter electoral: 30 països elegiran els seus presidents, incloent-hi els Estats Units, l'Índia, Mèxic i la Unió Europea.