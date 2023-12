Compromís reclama eliminar el cobrament de suplements a l'equipatge de mà en avions

Anar de viatge i, a pocs metres de la porta de l'avió, un avís: "Eixa motxilla no pot entrar en cabina", bé per grandària o bé pel seu pes. La resolució del conflicte acaba sent el pagament d'un suplement econòmic, un assumpte que Compromís ha portat a les Corts per a eliminar o, almenys, que la Generalitat facilite les reclamacions d'estos diners com, expliquen, ja es fa en altres autonomies com Catalunya. "Tant la normativa europea com l'espanyola és clara quant a la prohibició dels sobrecostos a l'equipatge de mà en cabina, hi ha sentències dels tribunals de justícia europeus contra esta pràctica de les aerolínies", explica la diputada de la formació Mònica Álvaro.

La parlamentària ha presentat una proposició no de llei a la cambra autonòmica perquè el Govern Valencià assumisca la defensa dels usuaris de les aerolínies. En este sentit, s'insta el Consell a perseguir i sancionar la pràctica abusiva de les companyies aèries que apliquen el cobrament de suplements per l'equipatge de mà als aeroports de Castelló, Alacant i València. “L'Administració valenciana ha de deixar molt clar a les companyies que l'equipatge de mà és un element indispensable del transport dels passatgers i, per este motiu, sempre que responga a les exigències raonables relatives al seu pes i dimensions i complisca els requisits de seguretat aplicables, no pot ser objecte d'un suplement de preu en el cas de vols interns dins de l'Estat espanyol”, ha argumentat Àlvaro, que recorda que a l'agost el Ministeri de Consum va obrir expedients a Ryanair, Vueling, Easyjet i Volotea per l'aplicació d'estes clàusules abusives en els seus vols. “No obstant això, els valencians continuem sent víctimes d'estes males pràctiques per part d'algunes companyies, i no podem obviar ni oblidar que des de la Generalitat Valenciana també és possible fer front a estes injustícies des de l'àrea de Consum”, ha expressat la valencianista, que recorda que alguns governs autonòmics ja tenen en marxa iniciatives sobre este tema i aconsellen els usuaris i les usuàries reclamar el retorn de les despeses originades per esta clàusula abusiva, al mateix temps que faciliten estes reclamacions. Així mateix, segons detalla, Compromís també proposa habilitar un formulari de denúncia físic i en línia accessible i disponible en el web de la Generalitat, així com en les entitats i OMIC que depenen de l'àrea de Consum. La coalició planteja iniciar campanyes de difusió d'esta iniciativa perquè arribe a la població afectada o en risc de ser-ho, centrant estes campanyes en inserció d'anuncis acompanyats d'un QR que redirigisca als formularis de denúncia. Estes campanyes, defensen des de la formació valencianista, s'haurien de dur a terme preferentment als aeroports valencians i en els mitjans de transport que connecten directament amb els aeroports. “El Govern Valencià, quant al turisme, s'ha mostrat molt proactiu a l'hora d'abolir una llei, com la de la taxa turística, que no s'havia aplicat mai. Ara és el moment que, davant pràctiques abusives que es repeteixen contínuament i que patim valencians i valencianes, mostre la mateixa contundència”, finalitza la diputada.