Els Templaris arriben a Oliva

Els Moros i Cristians d'Oliva compten amb una nova filà que ja començarà a participar en les activitats el pròxim 2024. Feia quasi dues dècades que la festa per excel·lència del municipi no sumava un nou grup, des que Contrabandistes va accedir a la federació.

Ara s'ha trencat eixa ratxa amb l'arribada dels Templaris, creada recentment. L'assemblea general de compromissaris de l'entitat que aglutina totes les agrupacions aprovava per unanimitat, el passat 3 de desembre, l'ingrés d'este nou grup de persones amants de la festa de Moros i Cristians.

Després de passar tots els filtres de la federació, la nova filà ja és membre de tot dret i va participar com a convidada en el passat acte benèfic recordant les ambaixades de fa 50 anys, i estaran ja presents en el Mig Any oficial i en el Concurs de Putxeros del 2024 com a primer acte oficial.

Un grup de festers amb origen en els Templaris d'Albaida que resideixen a Oliva són els que han gestat el naixement de la nova agrupació, que havia de ser obligatòriament cristiana perquè hi havia fins ara sis filaes mores i cinc de cristianes, i, segons els estatuts vigents, cal compensar els bàndols.

La federació va rebre tota la tramitació oficial, que la va passar a l'Assemblea de Presidents, que la va ratificar, com a pas previ a l'Assemblea General, que ja va prendre la decisió definitiva prevista en els estatuts.

El mes de setembre passat apareixia el perfil de la nova filà cristiana Templaris Facebook, i també en Instagram, Tiktok i Twitter, i en pocs dies ja eren una vintena de components, 23 xiquets i dones templeres, que han anat creixent segons ha avançat la gestació de la nova comparsa, que té la creu templera com a emblema.

Així, els Moros i Cristians queden de la següent manera: pel bàndol moro estan Marràqueix, Moriscos, Almoràvits, Tuaregs, Mudèjars i Taifes, mentre que les cristianes són Pirates, Jaume I, Masers, Contrabandistes i Mosqueters, a més de Templaris, que s'hi sumen ara.