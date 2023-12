Frigorífics de gom a gom i atonia en les vendes: “El peix no ix, encara no notem el Nadal”

La clientela més previsora anticipa sempre compres per a evitar els pics de preus en alguns productes d'alimentació, especialment en Nadal. És el més normal. Per això, esta campanya de tancament d'any, per a indústries com la pesquera, arranca ja a mitjan mes de novembre amb els aprovisionaments de les llars o cadenes de restauració. Clar que enguany tot està esguitat d'excepcionalitats, incloent-hi les pautes de consum: totes les operadores consultades coincideixen a destacar que l'atonia en les vendes de peix continua. “No sembla Nadal, està sent més aïna com el mes d'octubre. El consum està parat”, destaca el conseller delegat de Grup Scal, José Luis Martín.

I no sols a Espanya, perquè la demanda tampoc està responent encara en països com Itàlia o França, que se situen en el top de clients de la pesca gallega. “Està deprimit en tota Europa”, constata el màxim responsable de Congelados Maravilla, Giuseppe Mellino. La indústria, que havia depositat en estes dates les seues esperances d'aconseguir un revulsiu davant d'un any molt complex, confia ara que els consumidors s'animen a partir de la setmana que ve. “Volem pensar que és que la gent ha pensat en el pont, però tampoc notem més activitat per l'hostaleria”, apunta un altre empresari.

És un escenari amb múltiples arestes i actors involucrats, partícips tots d'un sector estratègic per a l'economia del país. Malgrat les continuades reclamacions expressades per organitzacions de tota mena –Cepesca (armadors), Fedepesca (pescateries), Aecoc (gran consum) o Acopevi (comercialitzadores del port de Vigo)–, no hi ha hagut cap campanya institucional dirigida a incentivar el consum de productes amb base de proteïna marina, fins i tot tenint en compte que productes com el peix espasa o els túnids sumen descensos de vendes d'entre el 25 i el 40 %.

La reculada en les vendes, de fet, ha precipitat l'entrada en situació preconcursal de gegants de la talla d'Atunes y Lomos (Atunlo), Fandicosta o Actemsa. Tampoc s'ha atés la petició d'un incentiu fiscal, com la rebaixa o supressió de l'IVA, que sí que s'apliquen a peixos i mariscos en altres països de la zona euro. “Ens veiem amb frigorífics plens, amb el consum de circulant que comporta”, lamenta un directiu.

Fonts del sector apunten fins i tot que hi ha armadores estrangeres buscant lloc en empreses de Vigo de logística de fred per la falta de capacitat disponible. “El peix no ix, no hi ha rotació”. Els productes que continuen tirant són, a més, els que són considerats com menys estacionals, com el llobarro o cefalòpodes (calamar, sobretot), no assimilats comunament a dies festius com sí que és el cas de la gamba argentina, per exemple. Des de l'altre costat de l'Atlàntic ja arribava un senyal fa uns dies, quan la Cambra d'Armadors de Pesquers i Congeladors de l'Argentina (Capeca) va divulgar el seu informe d'exportacions fins a octubre. La importació de llagostí sencer per Espanya va segellar una reculada del 17 %, i això que ha sigut catorze punts més barat que fa un any.

Les mateixes fonts criden l'atenció també sobre un altre factor, a priori contradictori. “Cal tindre en compte que la campanya de les Malvines es va tancar abans d'hora [pels pèssims balanços en captures en la segona meitat de l'any], i així i tot ens trobem amb esta relativa saturació en els llocs de fred”. “Els vaixells no deixen de pescar, el producte continua arribant. Esperem –conclou este empresari– que arribe el Pare Noel en els pròxims dies”.