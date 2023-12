Sagunt estudiarà posar contraguals en carrers més estrets

El ple de Sagunt va donar llum verda dimarts a la moció del PP per a donar resposta al «problema veïnal» que suposa la impossibilitat d'utilitzar determinats guals durant mig any, concretament els mesos en què canvia el costat d'estacionament. La regidora Sara Cañada va ser l'encarregada de defensar la proposta, rebaixada a prec, per a oferir la possibilitat, «amb el pagament de la taxa corresponent», de sol·licitar un contragual que impedisca també l'aparcament davant d'aquells que no tinguen espai suficient per al gir, la qual cosa impedeix l'eixida dels vehicles.

La popular va destacar que "diversos veïns ens han plantejat este problema, que no sols els afecta a ells, sinó que resta places d'estacionament quan no poden utilitzar els seus guals per la impossibilitat d'eixir quan hi ha un cotxe aparcat davant". A més de destacar que no es tracta de casos aïllats, sinó d'una cosa generalitzada, Cañada va assenyalar que la solució proposada «no cal veure-la com una cosa que eliminarà places d'estacionament, sinó que els guals es podran utilitzar tot l'any i així es guanyarà espai per a la resta». Tots els grups hi van votar a favor, a excepció de Compromís, que se n'ha abstingut.

Reivindicació estesa

La portaveu popular, Maribel Sáez, afig que, "després de reunir-nos durant setmanes amb veïns de diferents zones de la ciutat, ens han traslladat que, malgrat pagar pels seus guals, no els poden utilitzar durant sis mesos de l'any. No dubtem del bon fer dels tècnics encarregats de la concessió, però és una reivindicació estesa a la qual no s'està donant solució des de l'ajuntament".

Sáez reclama que "l'equip de govern de Darío Moreno es pose a la feina per a accelerar la modificació de l'ordenança, per tal d'evitar demores i que el malestar dels veïns vaja en augment".