El 75 % dels desnonaments són per impagament del lloguer

Este estiu, la Comunitat Valenciana va registrar 8 desnonaments al dia. En total, 759 entre els mesos de juliol i setembre, segons consta en les últimes dades publicades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). La valenciana és la tercera comunitat amb més desnonaments. El 75 % dels llançaments, a més, es produeixen per impagament del lloguer (un total de 573). La resta de llançaments es produeixen per no poder fer front a la hipoteca.

Qui es veu immers en un procés de desnonament per impagament del lloguer o de la hipoteca manca de recursos per a afrontar les despeses derivades d'un procés judicial i recorren a la justícia gratuïta. Ara bé, als lletrats del torn d'ofici no els eixia a compte treballar en este tipus de procediments. Per això, la Conselleria de Justícia ha decidit millorar la retribució dels advocats d'ofici dels desnonaments "de manera que s'abonen fins a cinc incidents en esta mena de procediments davant d'un només, que és el que es pagava fins ara". Així, la Conselleria ha publicat la modificació dels mòduls i les bases econòmiques del Reglament d'assistència jurídica gratuïta per a pagar millor als lletrats del torn d'ofici per dur a terme estos procediments, en la seua gran majoria, llargs i complexos.

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, explica que "esta mesura recull una antiga reivindicació dels col·legis d'advocats, ja que el nombre d'incidents que es produeixen en els procediments de desnonament és molt elevat i era molt injust que els lletrats d'ofici no veren retribuït el seu treball". Núñez destaca que "des de la Conselleria de Justícia ens hem compromés a dignificar el treball tant dels funcionaris de justícia com el dels lletrats del torn d'ofici, perquè reben una retribució justa i perquè els ciutadans tinguen accés a una assistència jurídica gratuïta de qualitat".

Preus desorbitats

I és que els preus del lloguer no paren de pujar. El preu mitjà per metre quadrat en lloguer va pujar un 3,4 % a la Comunitat Valenciana durant l'últim trimestre, fins a situar-se en 10 euros. En un pis de cent metres quadrats, el cost se situaria en mil euros. El preu va arribar al seu màxim durant el mes d'agost i des de llavors ha baixat un 0,7 %. Comparada amb setembre de l'any passat, la renda mensual ha crescut un 15,9 %. A tancament del mes de setembre de 2023, arrendar un habitatge a Espanya tenia un cost d'11,8 euros per metre quadrat. És més, 34 capitals espanyoles tenen preus més alts que abans d'aprovar-se la Llei d'habitatge, segons l'últim informe d'Idealista.

Ara bé, a Espanya el nombre de desnonaments practicats durant el tercer trimestre va ascendir a 5.474, la qual cosa suposa una caiguda del 26 % respecte a les dades registrades en el mateix període de 2022, segons les xifres publicades dilluns pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). A escala estatal, la gran majoria dels llançaments també es produeixen per impagaments del lloguer.

Per la seua banda, el nombre d'advocats adscrits al torn d'ofici a la Comunitat Valenciana es va mantindre en alça a la Comunitat Valenciana fins a l'any 2021, quan va començar a baixar en un 1,7 % respecte de l'any anterior, situant-se en 4.617. Una tendència que es manté durant 2022, en què el nombre de professionals del torn torna a baixar en un 3,1 %.