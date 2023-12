L'equip de promeses del CTO Oliva suma diversos podis en la lliga autonòmica

Després d'un any de competicions, huit jornades en total, i a cavall entre les instal·lacions de la Federació Valenciana de Tir Olímpic a València i Alacant, l'equip de joves promeses del Club de Tir Olímpic d'Oliva ha anat superant-se i fins i tot batent els seus propis rècords personals.

En la modalitat de carabina aïre categoria juvenil masculí, la medalla d'or ha sigut per a José Salvador Alcántara González.

En categoria pistola aïre sub-23 masculí, campió i medalla d'or per a José Prieto Cáceres i medalla de plata per a Jaume Morató Miralles.

En pistola aïre categoria juvenil masculí, la medalla d'or ha sigut per a Adrián Pérez Martínez i la de plata per a Alejandro Lara Navas en el seu primer any en el tir olímpic.

En juvenil femení, la medalla de plata ha sigut per a Marina Saá Caballero, i la de bronze per a Sofiya Studentsova Pogorelskaya, que va despuntar en el Campionat d'Espanya de Múrcia 2022 i progressa adequadament.

En la categoria pistola cadet masculí, la medalla de plata ha sigut per a Fabián Andrei Solomon, mentre que en cadet femení, Mayo Prieto Càceres va obtindre una sisena posició.

En infantil femení, la representant de l'equip d'Oliva Ainhoa Pérez Martínez va obtindre una quarta posició.