Només el 17 % de les franquícies valencianes estan internacionalitzades

La Comunitat Valenciana té 176 franquícies originàries d'este territori, però només 30, és a dir, el 17 % del total, estan internacionalitzades. Es tracta d'un percentatge inferior al de les altres autonomies que dominen este mercat. Catalunya, amb 98 firmes que exporten, és la més present a l'exterior. Es tracta d'un 31 % de les 318 que té. La segueix Madrid, amb 85, una xifra equivalent al 21 % del total en eixa autonomia, que ascendeix a 401. Andalusia també té 30 a l'estranger, però el seu percentatge és superior al valencià -19 %-, perquè en té menys: 157.

Les 30 firmes valencianes que són a l'estranger representen el 9,83 % de les 305 de tota Espanya, on el nombre d'esta mena de mercantils ascendeix a 1.375, segons un informe sobre "La franquicia española en el mundo. 2023", presentat pel Grupo Cooperativo Cajamar. Les 176 firmes que tenen la seua seu a la Comunitat Valenciana compten en total amb 5.971 locals, facturen en conjunt 1.107 milions d'euros i donen ocupació a 17.439 persones. A Espanya, així mateix, hi ha 238 franquícies d'origen estranger. La major part prové de França (51), els Estats Units (46) i Itàlia (43).

Bellesa

De les 1.375 firmes creades a Espanya, el sector que té una presència més preponderant és el de la bellesa-estètica (107). A continuació, apareixen les botigues especialitzades (71), l'alimentació i els hotels i restaurants, cadascuna de les dues activitats amb 69, els fast food (66), els establiments de mobiliari per a la llar (63) i els locals d'automoció (53).

L'informe posa en relleu que s'ha produït un estancament en l'evolució del nombre de franquícies a Espanya, especialment després de la pandèmia del coronavirus. Així, les 1.375 firmes de 2022 estan per davall de les 1.381 de 2019, abans de la crisi de la covid, però també de les 1.376 de 2018. Cal remuntar-se a 2017, amb 1.348, per a trobar una xifra inferior. Este tipus d'establiments va iniciar el mil·lenni amb 646 marques i la xifra d'empreses va anar creixent sobretot durant l'etapa de recuperació de la Gran Recessió, originada en 2008.

Vendes

No ocorre el mateix amb la facturació, ja que les franquícies espanyoles van arribar en 2022 a un volum de vendes històric, amb 26.929 milions d'euros, molt per damunt dels 26.154 d'abans de la covid. Les 1.375 firmes esmentades disposaven de 77.246 establiments funcionant a Espanya, dels quals 20.999 eren propis. En 2019, hi havia més punts de venda (77.819). Quant a l'ocupació, este model de comerç donava treball l'any passat a 303.595 persones, 9.364 menys que en 2019.