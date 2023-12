La samarreta del València CF d'edició limitada de la qual només eixiran a la venda 1.200 unitats

El València CF ha presentat amb Puma una nova samarreta per a rememorar alguns dels equipaments més icònics de la història del club de Mestalla. La nova ‘Homenatge Fan’ és una edició exclusiva de col·leccionista per als aficionats “més atrevits i devots”.

Esta samarreta segueix la línia per la qual han apostat la marca alemanya i el club, per exemple amb el segon equipament de la temporada 2023-2024. La samarreta ‘Homenatge Fan’ té un disseny innovador i disruptiu per a fer honor a la història del club.

El disseny està compost per nou samarretes que ha vestit el València al llarg de la seua història amb algunes molt recordades com la del 90é Aniversari, per exemple.

Així mateix, tan sols eixiran a la venda 1.200 unitats numerades i l'equip no la utilitzarà en partit oficial. Els aficionats que vulguen fer-se'n amb una poden fer-ho en la Megastore, a la botiga del Camp de Mestalla o en línia a través del web oficial del club.