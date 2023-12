Artistes europeus visiten Manises dins del projecte europeu ThisPLACED

Manises rebrà, este dilluns, 16 artistes europeus que, al llarg d’esta setmana, coneixeran la població, la història, els espais naturals i la importància que va tindre i té la ceràmica en esta localitat. La visita s’emmarca dins del projecte europeu ThisPLACED, cofinançat per la Unió Europea en el marc del programa Europa Creativa, i en el qual participen quatre regions d’Europa (d’Itàlia, Polònia, Sèrbia i Espanya).

Segons l’alcalde de Manises i responsable de Projectes Europeus de l’Ajuntament de Manises, Javier Mansilla, “l’objectiu d’este programa europeu és que els artistes coneguen les particularitats de la zona i que, després de les experiències viscudes durant la seua residència, elaboren, amb el seu propi llenguatge artístic, una obra d’art creant peces artístiques úniques”.

La primera residència va ser el setembre de 2023 a Villa Nappi, Polverigi, a la regió de Le Marche a Itàlia; la segona va tindre lloc a la regió de Baixa Silèsia, Polònia, i es va desenvolupar mitjançant la Fundació per a la Protecció del Paisatge - FOK, que opera en esta regió. La tercera residència va ser a la regió de Vojvodina, Sèrbia. Es va dur a terme a través de Kulturanova, associació que s’ocupa del patrimoni cultural i mediambiental de la plana agrícola al llarg del Danubi, i, finalment, el cicle de residències es tanca a Manises, on els artistes coneixeran les particularitats de la població tant culturals, patrimonials com naturals. Un projecte que es desenvolupa gràcies a l’Ajuntament de Manises.

Els 16 artistes, entre els quals n’hi ha quatre de Manises, coneixeran els atractius de la localitat. Des del dimarts 12 i fins al divendres 15 de desembre, l’Ajuntament de Manises ha organitzat nombroses activitats. Els artistes visitaran el Museu de la Ceràmica i tallers artesans, passejaran pels carrers de la població i coneixeran la seua història, visitaran el riu Túria i coneixeran el sistema de regadiu, la importància dels assuts i el patrimoni hidràulic de la zona. Està prevista també la realització d’un taller de ceràmica i un altre de gastronomia, i una visita a l’exposició “Un riu de vida, un riu de diversitat” de l’IES Ausiàs March.

Festival itinerant

Este projecte, cofinançat per la Unió Europea, finalitzarà el setembre de 2024, amb el festival itinerant “Desplaçats”, que presentarà els resultats de les elaboracions que els artistes han realitzat després de les seues experiències viscudes en les quatre residències. Es tracta d’un dels objectius fonamentals d’este programa europeu, donar a conéixer i reivindicar estes zones a través d’expressions artístiques. Manises acollirà este festival al juliol fent-lo coincidir amb les festes locals de la població.

Sobre el projecte

El projecte ThisPLACED té com a objectiu crear i promoure imaginaris culturals perifèrics i infravalorats, típics d’algunes zones poc conegudes d’Europa, amb el propòsit de potenciar una narrativa més autèntica d’estos llocs. La producció artística hi juga un paper crucial, ja que el programa pretén fer valdre estes regions a través de la creació de xarxes internacionals, la cooperació mútua i l’intercanvi intercultural en l’àmbit de les arts i la cultura.