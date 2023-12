El judici a Zaplana per Erial destinarà 13 sessions a més d’un centenar de testimonis

La Secció Quarta de l’Audiència de València preveu destinar un total de tretze sessions distribuïdes en tres mesos per al centenar i mig de testimonis sol·licitats per la Fiscalia Anticorrupció i els 15 acusats del cas Erial. Segons la provisió subscrita pels tres magistrats que compondran el tribunal, les declaracions dels testimonis arrancaran el 26 de febrer i s’estendran fins al 17 d’abril (les dates són aproximades), a un ritme de tres sessions de judici a la setmana. A excepció de la setmana fallera i la Setmana Santa, que en 2024 també cau al març.

El judici està previst que comence l’1 de febrer, però els testimoniatges sol·licitats per l’acusació i les defenses no començaran a desfilar davant del tribunal de la Secció Quarta de l’Audiència de València fins al 26 de febrer. D’ací ve que les huit sessions previstes de l’1 al 22 de febrer es dediquen, previsiblement, a les qüestions prèvies i les declaracions dels quinze acusats, que han sol·licitat poder declarar al final del judici. La sala no s’ha pronunciat sobre esta petició i hi respondrà quan s’inicie el judici.

D’esta manera, el 26 de febrer començaran a declarar els trenta testimonis de la Fiscalia Anticorrupció, que desfilaran davant del tribunal de la Secció Quarta durant tres dies fins al 29 de febrer, segons el calendari que s’aprova sempre a títol indicatiu i que sempre acaba modificant-se.

Entre d’altres, Anticorrupció ha sol·licitat que es recapte el testimoniatge dels presumptes testaferros de Zaplana i els Cotino, els advocats Fernando Belhot i Beatriz García Paesa. L’uruguaià Belhot és clau per a amarrar l’origen dels 6.734.026,1 euros, procedents de presumptes comissions que el presumpte testaferro uruguaià va entregar als investigadors del cas Erial en 2019. Només quan el Jutjat d’Instrucció 8 i la Fiscalia Anticorrupció van confirmar l’ingrés d’estos diners en el compte bancari del jutjat, van decretar la posada en llibertat de l’expresident de la Generalitat i els seus testaferros, el 7 de març de 2019.

L’advocada Beatriz García Paesa (neboda de l’espia que va enganyar Roldán, Francisco Paesa) serà clau per a ratificar que l’expresident de les Corts, Juan Cotino, va traslladar 640.000 euros en metàl·lic al Gran Ducat en 2001 (quan era director general de Policia). Uns diners que van permetre crear les societats a les quals es van transferir les presumptes comissions de les ITV i el Pla eòlic, que els Cotino presumptament van abonar a Zaplana i els seus estrets col·laboradors.

La Fiscalia Anticorrupció també ha citat a declarar l’advocat Ramiro Blasco, primer lletrat del ionqui dels diners i en el despatx del qual es va trobar un dels dos fulls de ruta que acorralen Zaplana en el cas Erial. De fet, també hi està citat el ciutadà sirià que va trobar un d’estos fulls de ruta en l’habitatge que va ocupar Zaplana a València.

Els testimoniatges sol·licitats per l’exministre començaran a desfilar, si es complixen les previsions, a partir del 5 de març i al llarg de quatre sessions, fins al 21 de març. El llistat de testimonis de l’exministre ascendia fins a les 59 persones, encara que algunes són coincidents amb la Fiscalia Anticorrupció. Entre els citats per Zaplana hi ha Marcos Benavent, el ionqui dels diners, i l’excomissari José Manuel Villarejo, com va publicar Levante-EMV.