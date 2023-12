Més de 28.000 persones han visitat el betlem monumental de Xàtiva durant el pont de la Constitució

Més de 28.000 persones han visitat el betlem monumental de Xàtiva des que va obrir-se al públic dimarts passat, 5 de desembre, i un total de 14.386 han passat ja per la gran exposició de Playmobil que es troba en l’exconvent de Sant Domènec, dos dels principals atractius turístics de la ciutat per a les festes de Nadal.

Respecte a la mostra de Playmobil, cal destacar que el dia de més afluència va ser el divendres 8 de desembre (3.840 persones), seguit molt de prop del dissabte dia 9, amb 3.632 visitants. També es van superar les 2.000 entrades els dies 6, 7 i 10 de desembre.

“Veient les xifres de visitants als diferents atractius nadalencs oberts a la ciutat durant el pont de la Constitució, podem dir que ha sigut un encert avançar el Nadal a Xàtiva”, ha manifestat la regidora de Cultura Festiva, María Beltrán, que ha destacat que “estes xifres suposen una gran injecció econòmica per a la ciutat perquè els visitants es queden a la ciutat i consumeixen en l’hostaleria local i en els establiments de Xàtiva”.

A més de la destacada afluència a estos dos espais, cal destacar també les més de 2.800 visites de l’exposició del Poble de Nadal (situat a l’avinguda Selgas), i les més de 4.850 persones que han visitat també el castell de Xàtiva durant el pont. Des del sector hostaler de la ciutat, a més, han destacat també la gran afluència durant els últims dies, en els quals s’ha penjat el cartell de complet en la gran majoria d’establiments.

“Este avanç de les activitats nadalenques era una aposta estratègica de cara a la promoció turística de la nostra ciutat, i Xàtiva ha estat plena, amb una afluència massiva en tots els àmbits”, ha assegurat l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, que ha afegit que “estes xifres mai s’havien vist en un pont de la Constitució a la nostra ciutat i, per tant, continuarem apostant per tindre el Nadal a punt en estes dates per a futures edicions”.