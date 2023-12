La plaça de l’Ajuntament es prepara per a acollir els autobusos de l’EMT

Amb motiu de la posada en marxa dels canvis profunds en el trànsit en el centre de València, a partir de demà, que impulsa el Govern municipal de María José Catalá, ja s’estan fent els treballs de senyalística horitzontal a la plaça de l’Ajuntament per a habilitar dues parades de taxis i de l’EMT. Els canvis en l’àgora consistorial consistixen en el pintat i la senyalització de la nova parada de taxis, que ja és visible en les fotos annexes, en la vorera on se situen dos coneguts restaurants de menjar ràpid. Les voreres on se situen les terrasses de tots dos restaurants s’han reculat i s’han fet més xicotetes per a habilitar la nova parada de taxis. S’han col·locat també tests amb flors de Pasqua que delimiten la zona dedicada als vianants i als vehicles.

En l’altra part, enfront, on abans hi havia els taxis, s’ha pintat ja la dàrsena destinada als autobusos de l’EMT al costat de la font de l’àgora consistorial. Ací pararan els busos de les set noves línies del centre, que entraran a partir de demà, gràcies a la reforma impulsada per Catalá i el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell. D’altra banda, en la vesprada-nit de hui, es culminarà la senyalització i la reorganització del trànsit perquè torne a entrar el trànsit privat per Porta de la Mar al carrer Colom. S’eliminarà un dels carrils per a bus i taxi, com ja s’ha anunciat estos dies i com ja s’ha fet en el tram final del carrer Colom en direcció a Xàtiva. El carrer Colom queda, així, amb dos carrils de circulació per al trànsit motoritzat i un carril bus, tots limitats a velocitat 30. A més, tindrà dues parades de taxi, ja que s’habilitarà una nova parada entre els carrers Pizarro i Pascual i Genís.