La superàrea municipal de Cultura descarta traslladar-se a la Roqueta “per falta d’espai”

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de València, José Luis Moreno, ha confirmat a Levante-EMV que el departament que dirigeix no es traslladarà al complex del monestir de la Roqueta, tal com havia projectat el Govern municipal anterior, liderat per Joan Ribó. “És una qüestió d’espai, no hi cap tota la gent del servei”, assenyala Moreno. Al juliol, “ja ho vam estar mirant i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament no cap” en el conjunt cultural declarat bé d’interés cultural amb categoria de monument.

El regidor assenyala que este expedient està en mans del Departament d’Urbanisme, que treballa en el projecte per a redactar tota l’adequació de l’immoble històric als usos cívics o administratius que se li vulguen donar. Però, d’entrada, el regidor assenyala que l’Àrea d’Acció Cultural, on treballen més d’una vintena de tècnics, no cap en este espai. El mateix que els serveis de Patrimoni i de Recursos Culturals. Tots estos empleats municipals, els despatxos i els equips informàtics més el material ofimàtic, estan situats en la planta primera i segona de l’edifici consistorial de la plaça de l’Ajuntament. Amb tot, “hi ha moltes incògnites” sobre com quedarà finalment la Roqueta i quines regidories o serveis albergarà. Es va parlar que Cultura Festiva (Falles) també aniria a una de les plantes de l’edifici rehabilitat. No obstant això, ara, Falles i Festes i Tradicions està dividit en dues regidories, la que gestiona Santiago Ballester (Falles) i la que gestiona Mónica Gil (Festes). Per tant, això tampoc ajuda a determinar quins serveis de tots dos departaments podrien anar allí. Això sí, es descarta el pla de la superregidoria de Cultura, la gran Àrea de Cultura que volia situar l’exregidora Glòria Tello en este monument històric, amb el vistiplau de l’exresponsable d’Urbanisme, Sandra Gómez. El projecte de les exregidores de Compromís i PSOE implicava que les zones administratives per als serveis municipals de Recursos Culturals, Patrimoni Històric i Artístic, Acció Cultural i Cultura Festiva se situaran en el primer i segon pis del convent articulats al voltant d’un ampli deambulatori. L’adequació funcional implicaria la reserva d’espais per a instal·lacions en cambra o espais sota coberta, així com la disposició de dotacions higièniques, escales i ascensors accessibles, tal com va revelar este periòdic en el seu moment. Reformulació d’espais L’edifici consta de dos accessos, la qual cosa permetria compatibilitzar l’ús administratiu municipal i el públic. També en la planta baixa estava previst crear un centre d’interpretació de l’edifici, que ocuparia 260 metres quadrats i que inclouria una botiga de publicacions. L’alcaldessa María José Catalá va dir en públic, fa pocs dies, que el projecte de la superregidoria de Cultura que anava a allotjar-se en este insigne complex està descartat per la mateixa raó que assenyala Moreno. “No cap” l’Àrea de Cultura i el seu personal en este espai. Per tant, el nou equip de govern està reconsiderant el projecte i quins serveis municipals finalment s’hi podran allotjar-se. Amb tot, les associacions vicentines no veuen amb bons ulls que el monestir, que es considera tot un símbol per a la cristiandat, siga dedicat a despatxos i dependències administratives perquè consideren que este ús no és compatible amb la solemnitat històrica i religiosa que mereix este lloc sant per a la tradició vicentina.