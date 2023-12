Treball planteja apujar el salari mínim de 1.080 a 1.123 euros i no acontenta ni a patronal ni a sindicats

El Ministeri de Treball ha plantejat formalment este dilluns a patronal i sindicats que vol apujar el salari mínim interprofessional (SMI) en 2024 dels 1.080 euros actuals a 1.123 euros. Un increment del 4 % que ni acontenta a la patronal, per excessiu, ni als sindicats, per insuficient, tal com han manifestat este dilluns en la segona reunió del diàleg social sobre esta qüestió. Les parts no donen per tancades les negociacions i el Govern haurà de prendre una decisió durant les pròximes setmanes, amb l’objectiu de tindre la pujada publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) abans del 31 de desembre.

Tres milions de treballadors estan pendents de la decisió final que prenga l’executiu al costat dels agents socials. El Ministeri de Treball ha posat per primera vegada sobre la taula els seus números, si bé ja havia insinuat que estudiava un increment en la línia que l’IPC mitjà registrat actualment.

La proposta de Treball no acontenta ni a la patronal ni als sindicats, tal com han evidenciat els seus portaveus este dilluns després de la reunió que han mantingut amb l’equip del Ministeri de Treball. “És la proposta de la patronal”, li ha recriminat a Yolanda Díaz el vicesecretari general d’UGT, Fernando Luján. Des de les centrals li reclamen un increment més garantista dels treballadors, argumentant que la cistella de la compra ha pujat per damunt de l’IPC mitjà i que els perceptors de l’SMI són especialment sensibles a increments d’estos preus. Això es traduiria en una pujada de prop del 5 %, segons ha manifestat la secretària d’acció sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente.

Els empresaris havien oferit, de servei, apujar el salari mínim un 3 %, si bé s’obrien a flexibilitzar la seua postura si el Govern posava diners damunt de la taula per a compensar l’increment de despesa que això suposa per a les contractes públiques. Ací, els sindicats es van obrir a fer pinça amb els empresaris, ja que els suposa un volum alt de conflictes laborals de difícil solució en sectors d’alta licitació pública, com, per exemple, la neteja d’edificis públics o la jardineria.

No obstant això, la pinça ha durat poc, ja que Treball no ha donat eixes garanties i ha insistit en la seua proposta del 4 %. Ara, la pugna entre els agents socials se centra més a reclamar al Govern que es decante per una postura o l’altra per a tractar de tirar avant l’increment de l’SMI, com a mínim, amb l’aval d’un dels agents socials.

L’increment del salari mínim interprofessional té especial incidència en sectors com el camp, les empleades de la llar o el repartiment a domicili, entre d’altres. Precisament en el sector agropecuari, les patronals catalanes s’estan resistint a renovar el conveni col·lectiu del sector, les taules salarials del qual estan desactualitzades i no recullen l’SMI vigent. Ací, la CEOE ha reclamat bonificacions de cotitzacions socials al Govern per a avalar pujades, una cosa que tampoc han acceptat Treball ni les centrals.