Canals demana a Educació la represa de les obres de l’IES Francesc Gil

Canals ha demanat a la Conselleria d’Educació la represa de les obres de construcció de l’IES Francesc Gil. L’actuació, demanada i reivindicada des de fa dècades en la localitat, està paralitzada des d’abans d’estiu, a l’espera que s’aprove la modificació del projecte per a adaptar l’estructura a la normativa. L’alcalde de Canals, Nacho Mira, i el regidor d’Educació, Edu Badal, es van reunir ahir, dilluns, amb el secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, per a tractar diversos temes relatius als centres escolars de Canals.

La principal preocupació recau en la situació actual que presenta l’IES Francesc Gil. Tant Mira com Badal li van traslladar al secretari autonòmic l’estat de les obres, així com la necessitat de recuperar de nou la construcció d’este institut. També es va parlar sobre el moment en el qual es troba l’educadora, que està pendent de la seua arribada a les escoles públiques i que tan necessària és la seua tasca per a atendre els xiquets i les xiquetes dels centres, destaquen des del Govern de Canals. Quant al Pla Edificant, es van posar sobre la taula els projectes que es volen dur a terme en les tres escoles públiques com són: CEIP José Mollá, CEIP Vicent Rius i CEIP Calixte III. Un altre dels assumptes abordats en la reunió va ser el Programa Zero, amb la instal·lació de plaques solars en els dos instituts, i la creació dels Patis Coeducatius, que, no només busquen la millora física i funcional del pati, sinó també transformar les relacions de gènere. El canvi de finestres de l’institut Sivera Font i la necessitat de construir un ascensor en el col·legi Calixte III, van ser també qüestions que es van tractar amb Daniel McEvoy, que va estar molt receptiu a les peticions tant de Nacho Mira com d’Edu Badal.