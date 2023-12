Col·lapse en el metro de València per una avaria elèctrica

Dia negre per a la xarxa de metro de València. Des d’este matí, s’estan registrant retards en la xarxa per culpa d’una avaria elèctrica detectada, en principi, en la línia 7 del metro. Des d’eixe primer moment, els metros a València han començat a circular amb retard i han començat a produir-se les primeres aglomeracions en les estacions del centre.

Pel que sembla, es tractaria de la caiguda de la catenària entre les estacions de Bailén i Colón, circumstància que està afectant tant la línia 7 com la 3, la 5 i la 9, en les quals els usuaris del transport ferroviari han d’esperar “almenys mitja hora”.

A través de les megafonies s’està informant els passatgers que hi ha una avaria elèctrica i se’ls ha instat a canviar de tren.

Un dels passatgers afectats ha explicat a Levante-EMV que el seu metro (direcció Aeroport) ha parat a Alameda i ha anunciat la fi del trajecte, i tots els usuaris han hagut de baixar-ne i esperar que vinguera un altre comboi que els portara a la seua destinació. “La gent està corrent a la desesperada quan arriba un metro a la via, qualsevol que siga, per si és el que els porta a la seua parada”.

Àngel Guimerà, un dels nusos de connexió més importants de la xarxa de Metrovalencia, està repleta de passatgers esperant, ja que els metros passen completament plens i estan deixant una part dels viatgers en l’andana.

Avís L7: Per avaria elèctrica els trens poden circular amb retard. Disculpeu les molèsties. / Aviso L7: Debido a una avería eléctrica, los trenes pueden circular con retraso. Disculpen las molestias. — Metrovalencia (@metrovalencia) 12 de diciembre de 2023

L’avaria elèctrica que ha provocat el caos durant tot el matí en la xarxa de metro de València ha obligat els passatgers d’un dels trens afectats a utilitzar els túnels. Els usuaris del comboi han hagut d’eixir a peu per un dels passadissos del metro en quedar atrapats per l’avaria elèctrica que encara està provocant problemes en les línies 3, 5, 7 i 9 de la xarxa de Metrovalencia.

En el vídeo que ha gravat una de les usuàries es pot apreciar com els passatgers han eixit per un dels laterals del tren i, escortats per operaris del metro, han anat avançant pel túnel fins a arribar a una de les eixides habilitades.

L’avaria elèctrica, que en principi s’havia detectat en la línia 7 del metro, ha acabat afectant-ne la resta, per les interconnexions de la xarxa en diferents estacions. Concretament, les parades on s’han registrat més problemes han sigut les dels trams Marítim-Xàtiva i Facultats-Xàtiva.

Servici tallat

Les obres per a reparar la catenària han obligat a tallar el servici de la xarxa de metro en el centre de la ciutat. En principi, les obres havien de durar una hora, però s’estan prolongant més del que es preveia. Ara com ara, i segons ha informat Metrovalencia, la circulació de trens queda interrompuda en els trams Marítim-Avinguda del Cid, Marítim-Bailén i Machado-Avinguda del Cid.

Els combois només estan circulant des d’Avinguda del Cid cap a l’exterior de la ciutat i àrea metropolitana. Els usuaris que pugen en sentit centre ciutat han de baixar a Avinguda del Cid i, des d’ací, seguir a peu o en bus cap al centre.