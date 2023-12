El nivell de l’aigua va baixar a l’Albufera vint centímetres en tot just 10 dies

L’aigua del llac de l’Albufera va baixar vint centímetres en tot just deu dies. Així es reflectix en el sistema de mesurament de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, com ha pogut confirmar Levante-EMV. Un descens continuat del volum del vas durant tot el mes de novembre que només va començar a revertir-se a partir de desembre. Del dia 2 al 7 d’este mes, va augmentar només 1,5 centímetres, en una molt lenta recuperació fins que es materialitze l’enviament dels 6,5 hectòmetres cúbics per part de la Séquia Reial del Xúquer.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori assenyalava ahir que ja ha tramitat la petició a l’organisme de conca perquè es derive eixe cabal consignat per a la primavera i que ha hagut d’anticipar-se per la preocupant situació del llac. Des del departament que dirigix la consellera Salomé Pradas remarcaven que eixe primer pas s’ha fet després de l’acord a què es va arribar dimarts passat entre Govern, Generalitat i Ajuntament de València.

Des de la Séquia Reial del Xúquer, mentrestant, expliquen que seguixen amb el seu enviament de 0,7 metres cúbics per segon a l’espera que el parc natural incremente eixos volums.

La modernització del regadiu

El president de la CHX, Miguel Polo, assegurava en una entrevista ahir en Radio Valencia Cadena Ser que la situació “és preocupant, però no alarmant”. Una cosa que atribuïa exclusivament a la falta de precipitacions, i insistint que l’organisme autònom dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica no té previst fer-hi ja més aportacions. Polo, a més, assenyalava els tècnics de la Generalitat com els responsables des de 2018 de no avançar en les obres de modernització del regadiu.

La veritat és que tres dels col·lectius ambientals que tenen representació en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, SEO BirdLife, Acció Ecologista Agró i Xúquer Viu, ja van advertir en les seues al·legacions al Pla de conca 2022-2027 que els cabals ecològics previstos per al llac eren insuficients. L’assignació d’aportacions fixes no condicionades a altres usos o a la modernització del regadiu ha sigut sempre el gran cavall de batalla de col·lectius com Xúquer Viu.

Una altra de les “incongruències” assenyalades tant per ecologistes com per qui va ser alcalde de Silla, Francesc Baixauli, és la de permetre l’obertura de comportes en el llac per part de la Junta de Desguàs sense tindre garantida la reposició de l’aigua perduda. El transvasament al Vinalopó s’emporta no poques crítiques també quan es denuncia de manera periòdica la situació del tram final del Xúquer.

“S’ha continuat bombant aigua cap al Vinalopó des de l’assut de la Marquesa malgrat que en l’Albufera falta aigua”, recrimina Paco Sanz, de Xúquer Viu. Els tres grups han sol·licitat a la Conselleria i a la Junta Rectora una sessió extraordinària de l’òrgan rector, una cosa que sembla complicada a les portes del Nadal.