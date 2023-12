La visita de Puente al port de València fa augmentar les expectatives sobre l’ampliació d’este

El ministre de Transports, Óscar Puente, visitarà este dijous el port de València, una presència que no passa inadvertida per a ningú i que fa augmentar les expectatives sobre la possible aprovació de l’ampliació d’esta infraestructura en les pròximes dates. No en va, el departament que dirigix Puente és el responsable de dur a terme la reforma del port.

La de dijous serà la primera visita com a ministre a València des que va assumir la cartera de Transports de mans de Raquel Sánchez. I no ho farà en general a la capital del Túria, sinó que serà una visita institucional a les instal·lacions portuàries. A més, esta serà en un moment determinant en el qual l’anunci sobre l’ampliació del port sembla pròxim. De fet, la seua visita calfa encara més el tema i alça les expectatives sobre que este anunci puga arribar de manera pròxima. A això s’afig que l’autoritat portuària ha avançat la seua copa de Nadal a eixe dijous per la visita del ministre i que, per tant, tindrà eixe dia al costat els responsables de l’autoritat portuària, però també els principals empresaris i la societat civil. També està previst que hi acudisquen el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i l’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá. Tot fa pensar que podria ser el marc perquè el ministre done la bona nova sobre l’aprovació de l’ampliació en el pròxim Consell de Ministres. Perquè, de moment, el Govern ha confirmat que este dimarts no anirà al Consell de Ministres, però s’espera una decisió imminent. Este dilluns, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va assegurar que “en els pròxims dies immediats” es veurà “com el Govern d’Espanya és el que realment està sent útil per a la Comunitat Valenciana i per a les seues infraestructures estratègiques”. No va fer referència explícita al port de València, però es dona la circumstància que l’ampliació de la terminal nord està sobre la taula del Consell de Ministres des de gener de 2023, fa quasi un any. La mateixa Bernabé ja va assegurar, fa escassament dues setmanes, que eixa llum verda al port podria arribar “prompte”.