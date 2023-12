Baldoví obri la porta a incloure Sumar en Compromís

Compromís continua rebutjant que Sumar s'implante amb estructures pròpies a la Comunitat Valenciana. La posició dels valencianistes no ha canviat respecte a la manifestada la setmana passada en un debat que no sols va animar mediàticament el pont de maig, sinó que va suposar un avís per a la relació entre totes dues formacions en els pròxims mesos. No obstant això, este dimarts, el síndic dels valencianistes, Joan Baldoví, ha obert una porta per la qual podria quadrar-se el cercle sense que l'aliança saltara per l'aire.

El portaveu de Compromís a les Corts i candidat a la Generalitat el passat 28 de maig ha afirmat en ser preguntat que en l'acord que van signar per a les eleccions generals "va quedar ben clar que el subjecte polític" a la Comunitat Valenciana és Compromís, i que, per tant, no preveuen que el partit de Yolanda Díaz es desenvolupe en esta autonomia. No obstant això, sí que ha admés com una "possibilitat" que Sumar s'integre en Compromís, encara que ho ha deixat com un assumpte futurible. "Déu proveirà", ha indicat. La seua resposta evidencia la taxativitat amb la qual ha negat que Sumar es desenvolupe amb les seues pròpies estructures a la Comunitat Valenciana. "No es preveu eixa possibilitat", "res ens diu que això vaja a poder passar" o "els acords són per a complir-los" han sigut algunes de les expressions amb les quals Baldoví ha rebutjat que la plataforma electoral que va concórrer al 23J puga implantar-se a la Comunitat Valenciana. L'opinió en contra d'esta implantació no és només la de Més, de la qual forma part Baldoví, sinó que també la compartix Iniciativa, un altre dels tres partits que conformen la coalició. Així, la portaveu adjunta de Compromís i integrant d'Iniciativa del Poble Valencià, Isaura Navarro, s'ha limitat a assenyalar que el posicionament expressat pel síndic és el de Compromís, una coalició que és "la suma de tres partits, i per tant el resultat és el mateix". Marca valenciana de Sumar No obstant això, Sumar va manifestar la setmana passada, a través del diputat triat per Alacant, Txema Guijarro, que s'està estudiant este aterratge. Guijarro va assenyalar que volien desenvolupar-se a la Comunitat Valenciana, però "respectant i ampliant" els acords amb Compromís. L'acord signat entre les formacions rebutja que puga haver-hi confrontació electoral en uns comicis autonòmics en què, defensen els valencianistes, el pacte amb Sumar ha deixat clar que Compromís "és la referència de l'esquerra". No obstant això, la participació de Sumar en Compromís podria ser una opció alternativa. La coalició està formada actualment per tres partits: Més, Iniciativa i Els Verds. Abans hi havia una quarta pota, integrada pels independents, l'anomenada Gent de Compromís, però es va dissoldre. No obstant això, que siga una possibilitat no significa que vaja a ocórrer. De moment, els valencianistes rebutgen que s'implante i eviten pronunciar-se sobre què passarà si ho fan. El dissabte hi ha trobada de Guijarro amb els que van participar en la campanya a Alacant.