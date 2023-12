El Cabanyal es queda sense finançament europeu per al centre de dia, el centre cívic i l'escoleta

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha afirmat este matí que ha rebut una carta del Ministeri d'Economia “en què ens diuen que no es prorrogaran els fons EDUSI. No ens donaran més termini i, per tant, l'Ajuntament de València haurà de posar 10 milions d'euros que perdem de fons europeus”.

“La realitat que ens vam trobar quan vam accedir al govern és que des de 2016 el grau d'execució dels projectes EDUSI era tan sols del 25 %. En 6 mesos hem aconseguit arribar al 52 %, però no és suficient”, ha afirmat.

“No entenc com el grau d'execució de l'anterior del govern de Ribó ha pogut ser tan baix en huit anys, no sé com poden fer bandera del Cabanyal quan després la realitat és que s'ha deixat d'invertir moltíssims diners ací i, per descomptat, el fet de perdre més de 10 milions d'euros d'EDUSI és tremend”.

La negativa del Ministeri de prorrogar els fons per a l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI) suposa que es vegen afectades inversions de dotacions municipals que l'Ajuntament haurà de finançar amb recursos propis per a no perjudicar els veïns del barri.

És el cas del Centre de Dia per a Persones Majors, el Centre Cívic, l'Escola Infantil de Primer Cicle, el Centre d'Ocupació i Formació, la reurbanització de la part oest del barri, el Programa de mobilitat intel·ligent, la rehabilitació de les fatxes i cobertes del mercat.

Catalá anuncia una inversió de quasi 130.000 euros per al Poliesportiu del Cabanyal

En la seua visita al Poliesportiu del Cabanyal, l'alcaldessa ha anunciat que “el pròxim 1 de gener tindrà totes les seues deficiències esmenades i estarà llest per a continuar donant servici als veïns. Hem apostat per reparar-lo en temps rècord, malgrat el mal estat en el qual ens el vam trobar, perquè és vital que la ciutat de València compte com més prompte millor amb instal·lacions esportives de qualitat en tots els barris”.

“Estem invertint quasi 130.000 euros. Estem preparant la tarima, la coberta. Estem fent també la neteja de la part exterior de grafitis i, a més, estem arreglant tota la canalització d'aigua calenta de la instal·lació”, ha explicat.

Segons Catalá, “esta és una de les instal·lacions de tantes que ens hem trobat en condicions lamentables. Esta, per exemple, té equips en divisions nacionals, té molt d'ús i la veritat és que la situació era totalment lamentable. De fet, hi ha part de la tarima que no hem pogut recuperar i que hem hagut de reposar, perquè, evidentment, per la filtració d'aigua, estava excessivament deteriorada”.

“En este moment estem reparant cinc cobertes d'instal·lacions esportives a la ciutat de València. Estem reparant el velòdrom Lluís Puig, la Petxina, Natzaret, el Cabanyal i la Malva-rosa al mateix temps”, ha afirmat.

“Qualificar de lamentable com ens vam trobar les instal·lacions esportives seria molt amable per part meua. Ens tocarà fer una inversió important especialment per a recuperar i rehabilitar les instal·lacions existents”, ha denunciat. Segons l'alcaldessa, l'Ajuntament ha incrementat més d'un 80 % el pressupost per a l'any que ve per a fer front a esta situació.

“Entre les concessions caducades que han estat anys sense traure a licitació, la concessió oportuna i la situació de deterioració lamentable de les instal·lacions esportives, sincerament no sé què ha fet l'equip de govern anterior en els últims huit anys en esports. Més aïna res”, ha afirmat

“Quan vam accedir al govern de la ciutat ens vam trobar unes instal·lacions esportives en un estat pèssim, amb goteres en les teulades, calderes desbaratades, paviments danyats o sostres en mal estat, i una de les nostres primeres decisions va ser posar-nos a treballar per a posar-hi remei”, ha explicat.

Catalá visita el Mercat del Cabanyal

L'alcaldessa també ha visitat el Mercat del Cabanyal i ha assegurat que “hui s'han recepcionat les obres de l'entorn. Estem treballant amb els comerciants, perquè eixes obres han comportat la pèrdua de 90 places de pàrquing i una situació complicada quant a la càrrega i descàrrega”.

“Com sabeu, a l'estiu vam haver de fer tota la coberta i també hem reparat part de l'edifici. Este mercat és un de tants altres que m'he trobat sorprenentment en unes condicions totalment lamentables de manteniment”, ha denunciat.

Entre les actuacions realitzades, s'ha pintat la façana del mercat, s'han arreglat els baixants d'aigües pluvials, s'ha reparat la coberta i s'han substituït cobertes interiors. També s'ha procedit a l'aïllament i impermeabilització de cobertes, i a la instal·lació de suports per als compressors dels llocs, així com una coberta específica per a estos compressors.