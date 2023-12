Els esbossos de les falles que es plantaran a Morvedre ja no són secrets

Els 60 esbossos de les falles que es plantaran a la comarca del Camp de Morvedre ja no són un secret. Tots es van revelar en un acte organitzat per la Federació Junta Fallera de Sagunt (FJFS), que va estar presidit per les seues falleres majors, Núria Bueno Caballero i Carla Boix Sarió, i que va comptar amb la presència de les regidores de Festes i Cultura Popular i de Cultura, Patricia Sánchez i Ana María Quesada.

L'acte, reprogramat al final del pont festiu després del dol per la veïna assassinada per la seua exparella, va comptar amb menys artistes dels inicialment previstos: Ricardo Ferrandis Lluesma, Pepe Sales Marco, Vicente Gomar i Erik Martínez Moncho, este últim guanyador en secció especial, amb la falla Plaça Rodrigo. D'un en un, els presentadors de l'acte, el periodista local, Antonio José Fresno, i el delegat de Comunicació de l'FJFS, Diego Quintanilla, van començar a revelar els esbossos. Després, van ser els mateixos artistes o els representants de les falles els que van anar explicant els projectes. Durant l'acte, es va aprofitar per a presentar el cartell anunciador de les Falles de Sagunt 2024. La regidora de Cultura, Ana María Quesada, va ser l'encarregada de revelar el nom del guanyador, no sense abans destacar l'alta participació que enguany ha tingut el concurs organitzat pel consistori. Així doncs, la imatge guanyadora és obra del dissenyador de Xàtiva, Sergio Iborra Colomer, el guardó del qual va ser recollit per la seua germana Sonia.