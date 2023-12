Finalitzen les eleccions a Egipte a l'espera dels resultats i la previsible victòria d'Al-Sisi

Els col·legis electorals d'Egipte van tancar dimarts després d'acollir durant tres dies les votacions de les eleccions presidencials. La participació en les dues primeres jornades es va situar en el 45 %, segons ha informat l'Autoritat Nacional Electoral (ANE). A falta de conéixer les dades definitives, esta xifra és quatre punts superior a la dels anteriors comicis de 2018. La participació és un dels temes de major interés, ja que els comicis són amb tota probabilitat un mer tràmit per al president, Abdelfatah al-Sisi, que ja ha estat una dècada governant. Tots els analistes donen per feta la seua victòria i que seguirà en el poder fins a 2030. Els resultats es coneixeran previsiblement el dilluns de la setmana que ve.

A diferència de les últimes dues eleccions, en què només es van presentar dos candidats, estos dies els egipcis podien triar entre quatre opcions. Encara que els contrincants d'Al-Sisi no són pràcticament coneguts: "He votat Al-Sisi perquè sí, no conec els altres. No els coneixem i hem de donar el vot a algú conegut", va dir a l'agència Efe un votant davant d'un col·legi electoral del Caire. Com ell, hi ha molts electors que no coneixen els altres tres candidats. El país també s'ha omplit de fotos d'Al-Sisi durant la campanya electoral, cosa que no ha passat amb els altres candidats, als quals molts egipcis ni posen cara.

Les autoritats del país han insistit que es tracta d'una participació "intensiva i sense precedents". Un dels majors temors del règim era que poca gent s'acostara a votar. En cap dels comicis celebrats en l'última dècada han aconseguit mobilitzar més del 46 % del cens. En 2014 i 2019, Al-Sisi va guanyar amb pràcticament el 93 % dels vots. Hossam, de 27 anys, és un dels que no hi ha participat: "No votaré perquè estic fart d'este país. Quan facen una elecció real, eixiré a votar", va declarar a Reuters. Este jove explicava que la seua qualitat de vida ha empitjorat durant esta última dècada de mandat d'Al-Sisi

La guerra a Gaza

La crisi econòmica que colpeja el país és un dels temes que han marcat els comicis. La inflació ha arribat a pràcticament el 40 % i la moneda local s'ha desplomat. A més, les organitzacions en defensa dels drets humans fa anys que alerten que les detencions per motius polítics o contra dissidents s'han tornat el pa de cada dia al país des que Al-Sisi va prendre el poder, després d'un colp d'estat, en 2013.

Egipte seguix amb inquietud el conflicte entre Hamàs i Israel, que va esclatar el 7 d'octubre a pocs quilòmetres de la seua frontera. El pas de Rafah, que connecta la Franja de Gaza amb el Sinaí egipci, s'ha convertit en l'únic punt pel qual pot entrar l'ajuda humanitària i es pot evacuar els ferits. El Caire ha manifestat en repetides ocasions que no acceptarà una eixida massiva de gazians cap al seu territori, cosa que temen, després de l'estratègia israeliana de desplaçar forçosament els palestins cap al sud de la Franja. Als carrers, el conflicte ha monopolitzat moltes de les converses i s'han repetit les mostres de suport als palestins i de condemna als incessants bombardejos contra la Franja de Gaza.