El passatge de l'EMT creix un 12 % gràcies a les noves línies del centre

"S'han posat en marxa set noves línies de l'EMT que han tornat al centre i no ha passat res, semblava que anava a ser una catàstrofe", però no s'ha hagut de registrar incidències importants. Amb estes paraules, i en un to irònic evident, ha valorat l'alcaldessa María José Catalá la posada en marxa de les noves rutes de busos que passen per la plaça de l'Ajuntament i la reobertura del carrer Colón, on s'ha eliminat un carril-bus i finalment s'han creat dos vials per al trànsit privat.

"La ciutadania ens ha votat per a fer estos canvis i que ningú dubte ni se sorprenga que compliré el meu programa electoral", va remarcar l'alcaldessa, que es va referir a les crítiques de Compromís i PSPV, que considera fora de lloc perquè confonen transport privat i públic. "Estic veient barbaritats -subratlla Catalá-, fins al punt que sembla que els vehicles de l'EMT són una catàstrofe per al medi ambient i la salut. Cal recordar que es tracta de transport públic. Perquè llig barbaritats com que estan entrant un munt de cotxes al centre, quan no és veritat. Són autobusos de l'EMT".

L'alcaldessa es va mostrar molt satisfeta perquè no s'han registrat grans incidències ni en la tornada d'estes 7 línies de l'EMT al centre ni amb la reobertura de Colón per la plaça de Porta de la Mar, perquè hi entre el trànsit privat. És més, Catalá va vaticinar que la nova parada de la plaça de l'Ajuntament serà un èxit. "Ahir, la parada de l'EMT a la plaça de l'Ajuntament va rebre més d'un miler de viatgers, així que tanta catàstrofe no ha de ser esta mesura". A més, es va registrar un increment del 12 % de passatgers en totes les línies, cosa que va considerar "molt positiva". La nova dàrsena de l'àgora consistorial "serà una de les parades amb més freqüència de passatgers de totes les que hi ha" en tota la ciutat. Tot apunta que serà una parada molt utilitzada. "Ahir va funcionar molt bé", el mateix que les línies que acosten el públic al Mercat Central, "els venedors del qual estan contents perquè torna a haver-hi gent que torna a comprar al mercat, i en els pròxims dies tornarem a veure gent amb bosses en l'entorn del mercat".

D'altra banda, al carrer Colón, també hi va funcionar tot bastant bé, entre altres aspectes "perquè es va posar en marxa un operatiu especial de la Policia Local, ja que la falta d'informació en les mesures que s'aplicaven abans en Mobilitat era una de les causes també que hi haguera problemes o queixes de la ciutadania. "Apostar pel transport públic per a connectar amb el centre de les ciutats mai pot ser criticat perquè facilita que les persones d'altres barris puguen acostar-se al barri", acaba Catalá.

Les xifres oficials de l'EMT

Les línies que ahir van arribar novament al centre, i que han modificat el seu recorregut, van registrar durant la jornada de dimarts un total de 60.471 viatgers davant dels 55.205 del dimarts de la setmana anterior, la qual cosa suposa un 9,5 % més d'increment. Així ho han informat fonts de la mateixa EMT.

Si es compara amb el recorregut que estes línies van fer el dia abans de la modificació, el dilluns 11, la pujada és encara major, del 12,3 %. És a dir, dilluns, abans d'entrar a la plaça de l'Ajuntament o el seu entorn més immediat, estes rutes van registrar 53.855 passatgers davant dels 60.471 d'ahir dimarts.

Des de les 5.47 del matí oficialment, set línies d'EMT es van sumar a la C1 i tornen al centre. Les línies 4, 11, 31, 32 i 70 arriben fins a la plaça de l'Ajuntament passant pels carrers de la Pau i Sant Vicent. I les línies 16 i 26 també circulen, amb estos canvis, pel carrer de la Pau fins a Poeta Querol.

La xarxa d'EMT va desplaçar, ahir dimarts, un total de 396.174 passatgers davant dels 374.371 del dimarts de la setmana anterior, la qual cosa suposa un creixement del 5,8 %. Per tant, el creixement del 9,5 % de les noves línies que arriben al centre és superior al del total de la xarxa.

El mateix ocorre si es compara amb el dilluns, 11 de desembre, quan es van desplaçar 364.191 passatgers, la qual cosa suposa que ahir dimarts es va registrar un 8,8 % més de viatgers en tota la xarxa davant del 12,3 % de creixement de passatgers experimentat per les línies que recuperaven itineraris al centre.

En definitiva, l'increment de demanda en les línies que tornen al cor de València ha sigut superior a l'experimentat en el global de la xarxa d'EMT.

A més, a la nova parada de la plaça de l'Ajuntament, hi van pujar ahir 1.225 usuaris, la qual cosa la situa en el lloc 52 entre les 1.123 parades amb validacions d'EMT. Este registre és un 5 % superior al global de les parades de la companyia municipal.