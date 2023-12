El PSPV critica que el barri de Sant Rafel d'Ontinyent "es quede sense llums de Nadal"

El portaveu del grup municipal socialista a Ontinyent, Jose Antonio Martínez, ha criticat "la imprevisió una vegada més de l'equip de govern de Jorge Rodríguez, que ha deixat els carrers del barri de Sant Rafel sense llums de Nadal". Des del PSPV asseguren que "és la primera vegada que este barri tan emblemàtic es queda sense llums i no ens sembla ètic ni suficient, és un símptoma més de la improvisació a la qual ens té acostumats este govern local. Esta situació era evitable, hi havia temps suficient per a preveure el necessari per a garantir la il·luminació nadalenca, en tot el municipi".

Per a Martínez, "es tracta d'un autèntic nyap, derivat de la improvisació de l'equip de govern. Este nou nyap se suma a la instal·lació, tard i malament, de les llums de festes, que no s'ha fet dins del termini i en la forma corresponent, sinó a tot córrer". Martínez ha recordat que en general la il·luminació de la ciutat "és bastant escassa i inexistent en algunes zones, com denuncien els mateixos veïns. De fet, en les passades festes de la Puríssima, molts racons de la ciutat estaven en penombra i ni tan sols lluint les decoracions instal·lades, o alguns focus en llocs on es realitzaven esdeveniments o activitats amb motiu d'estes festes". Des del Grup Socialista insten l'ajuntament "a replantejar-se la gestió d'il·luminació festiva. Només ens queda esperar que açò no es torne a repetir, perquè Ontinyent no mereix un govern que no estiga pendent d'estos detalls. Molts anuncis, molta foto, assessors i bons sous, però poc treball".