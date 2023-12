Torrent retira canya invasora del barranc de l'Horteta i regenera el seu ecosistema fluvial

L'Ajuntament de Torrent ha finalitzat esta setmana una nova fase de la restauració ambiental del barranc de l’Horteta. En esta ocasió, les actuacions s'han centrat en la neteja de les zones confrontants als béns patrimonials que estan emplaçats en este enclavament natural. Així mateix, s'ha posat especial èmfasi en la retirada de canyes i altres espècies invasores que posen en alerta l'ecosistema i amenacen d'alterar-lo.

L'objectiu que es busca amb actuacions com esta és el de posar en valor el patrimoni hidràulic de la capital de l'Horta Sud de cara a l'ús públic, asseguren des del consistori, i afigen que, al seu torn, es pretén millorar la seguretat de la ciutat davant d'episodis de pluja intensa. I és que, gràcies a la retirada de les canyes, es podrà evitar el taponament de les infraestructures de drenatge transversal. Això, al mateix temps, reduirà la possibilitat que es produïsca una inundació al municipi que puga posar en risc l'estructura o resistència d'elements com els Arquets de Baix, els Arquets de Dalt o els assuts.

Restaurar el bosc de ribera originari

“La canya és una de les espècies invasores més perilloses, a causa de la gran alteració que causa en els ecosistemes que colonitza. Per eixe motiu, retirar-la per a evitar que brote de nou, tal com hem fet en cobrir els sistemes radiculars, és crucial per a mantindre la biodiversitat i riquesa del barranc de l’Horteta, així com per a garantir la capacitat de desguàs”, explica el regidor de Medi Ambient, José Gozalvo.

Una vegada passe el cicle vital de la canya, cosa que es calcula que ocorrerà aproximadament un any i mig després de retirar-les, es procedirà a la plantació d'halòfits i espècies arbustives autòctones, amb la finalitat de restaurar el bosc de ribera originari de l'ecosistema fluvial del barranc. “Les espècies autòctones s'adapten millor a les pluges mediterrànies, ja que sostenen millor els marges i són més flexibles, al contrari que la canya, que s'arranca fàcilment”, afirma Gozalvo.

Este projecte, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), s'ha desenvolupat en el marc de l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrada de Torrent (EDUSI).