La denúncia d'un professor per una agressió homòfoba es manté paralitzada dos anys per la burocràcia

La denúncia interposada per un professor d'institut per una agressió lgtbifòbica està paralitzada des de fa un any i deu mesos perquè dos jutjats no es posen d'acord sobre quin dels dos té la competència, segons denuncia la Federació d'Educació de Comissions Obreres del País Valencià (FECCOOPV).

L'entitat ha criticat este dijous la "situació d'indefensió" en què es troba Miquel Álvarez i la pèrdua dels seus drets laborals per a acudir al treball amb "seguretat i tranquil·litat". Així ho ha expressat a Efe la secretària general de l'FECCOOPV, Xelo Valls, que ha incidit en el fet que han volgut tornar a exposar el cas de Miquel este dijous en el marc de la setmana en què es complixen 45 anys de la Declaració dels Drets Humans. Miquel Álvarez ha contat que quan va ser agredit a l'IES Les Alfàbegues de Bétera es trobava fent una substitució, i actualment treballa en un altre institut. A l'hora de l'esbarjo, "un grup d'alumnes va traure banderes d'Espanya, una d'elles bicèfala, i vaig actuar perquè la guardaren perquè creia que no era lloc per a exposar-la", ha recordat el docent sobre l'ocorregut a mitjan febrer de 2022 i que va motivar l'expulsió temporal d'una desena d'alumnes. "En eixe moment, un grup d'entre 100 i 150 alumnes van començar a agredir-me i insultar-me amb frases com 'maricones fuera' i 'no deberíais vivir en España'", ha prosseguit. Segons Álvarez, "el centre va actuar correctament, va suspendre les classes i va convocar actes de repulsa contra l'agressió", però la denúncia que va interposar a Castelló, on residix, no ha tingut recorregut. Valls ha insistit que "Miquel va ser agredit en l'exercici de les seues funcions docents per motius lgtbifòbics i que es va denunciar en el seu moment davant la Conselleria i en l'àmbit judicial". Situació d'indefensió No obstant això, s'ha produït "una situació d'indefensió per la paràlisi per part dels òrgans responsables de resoldre-la", ha denunciat per a explicar que el jutjat de Castelló diu que la denúncia correspon a Llíria, on pertany l'IES, i este jutjat argumenta que la denúncia es va interposar a Castelló i ha de resoldre's allí. "Ara fa un any i deu mesos de l'agressió i la denúncia va de Llíria a Castelló i de Castelló a Llíria, però no es resol. No sabem què passa. El cas és que, després de tant de temps, la situació judicial genera la indefensió de Miquel", ha afegit. Álvarez ha assenyalat que no vol "un acte punitiu" contra els que el van agredir, però sí "que es prenguen mesures, que s'investigue, que n'aprenguen i que no torne a passar". "No ha tingut cap conseqüència. A alguns els van expulsar temporalment del centre durant 5 dies, però sembla que no han fet res", ha conclòs.