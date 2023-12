La Diputació de València presenta un pressupost de 598.630.000 euros per a 2024

La Diputació de València portarà al ple extraordinari de pressupostos, que se celebrarà el 22 de desembre, els comptes de l'ens provincial de 2024 per a la seua aprovació. Es tracta d'una estructura d'un total de 598.630.000 euros, uns 47 milions menys que els comptes d'enguany, 2023.

Este descens respon al fet que el govern del PP i Ens Uneix que encapçala Vicent Mompó (PP) busca que els comptes siguen "realistes" i que "augmente el nivell d'execució de les partides" al llarg del mandat, tal com ja va informar este diari. A més, segons assenyalen fonts de la institució, han renunciat a "recórrer a qualsevol crèdit per a quadrar els comptes".

Segons el president de la institució provincial, Vicent Mompó, es tracta d'un pressupost "ambiciós, però també equilibrat, que se centrarà a atendre les prioritats de les nostres poblacions, a més de les noves demandes". En paraules de Mompó, el pressupost de 2024 "no pretén ser una esmena a la totalitat ni una creu i ratlla respecte a anteriors pressupostos, però té un segell propi que, des d'un punt de vista realista i sense artificis, sense la necessitat de recórrer a préstecs bancaris, tindrà molt en compte la vertebració territorial, l'impuls econòmic i la cohesió social".

Així, dins de l'estructura que ha presentat l'equip de govern després de reunir-se amb tots els grups polítics amb representació (PSPV, Compromís i Vox), les partides substancials pivotaran entre el pla d'inversions, que és el major programa amb el qual compta l'ens provincial i que en esta etapa serà a quatre anys per a finançar projectes en els municipis de València i el Fons de Cooperació Municipal.

Pla d'Inversions i Fons de Cooperació Municipal

El pla d'inversions augmenta la seua partida fins a aconseguir una dotació global de 350 milions d'euros (340 per als municipis i altres 10 milions per a les mancomunitats) per al període de 2024-2027, davant dels 288 milions del passat mandat. Això implica "la major mobilització de recursos de la història de la Diputació per als municipis i mancomunitats", segons el govern. El pla incrementa la partida econòmica i oferirà facilitats als ajuntaments perquè, més enllà de l'anunci, puguen executar les obres.

En segon lloc, i com a complement al pla quadriennal de la Diputació, el govern provincial manté les transferències del Fons de Cooperació Municipal, que finança globalment activitats i servicis dels nostres municipis tant en inversions com en despesa corrent. El pressupost de 2024 preveu els mateixos 40 milions d'euros amb els quals va arrancar el Fons el passat exercici, sense perjudici que esta quantitat s'augmente a càrrec del romanent.

La Diputació pararà especial atenció en estos comptes a l'assessorament de municipis en matèria de fons europeus, Consorci Provincial de Bombers i al desenvolupament rural. Així mateix, s'impulsaran les polítiques de senyes d'identitat. Un exemple d'això és l'anunci fet a primers de mes en què el president de l'ens va avançar que s'augmentaria en un 30 % el pressupost per a la difusió de la tauromàquia.

Carreteres augmenta en tres milions

En el desglossament dels comptes provincials, l'àrea de Carreteres augmentarà el seu pressupost en 3,73 milions d'euros per a "vertebrar el territori, millorar els camins d'interés territorial i la mobilitat sostenible". A més, es col·laborarà amb els ajuntaments "per a ajudar a mantindre carreteres que els han sigut cedides i siguen clau quant a connexions".

Benestar Social també incrementa la seua partida per als programes de servicis socials municipals (2,2 milions d'euros). Per part seua, Programes Europeus augmenta en 1,76 milions d'euros amb l'objectiu "d'assessorar i acompanyar els municipis en l'obtenció de fons que arriben d'Europa". La Diputació assegura que reforçarà l'assistència tècnica i jurídica a aquells municipis que manquen dels mitjans necessaris per a dur a terme plans i projectes.

L'equip de govern, d'altra banda, preveu en els comptes diverses partides per al desenvolupament rural. S'incrementen en un milió d'euros les partides destinades al repte demogràfic i al suport a la mobilitat i connectivitat i, en este sentit, s'ha creat una línia nova d'ajudes per a fer costat als municipis en risc de despoblació o d'elevada ruralitat, majoritàriament municipis xicotets, destinada a iniciatives turístiques que contribuïsquen al desenvolupament econòmic d'estos.

Igualtat creix un 30 %

Els comptes provincials per a 2024 incrementaran la partida destinada a Igualtat un 30 % i duplicarà les ajudes a associacions, com ja va anunciar fa uns mesos.

Un altre augment destacat és el que registra el Consorci de Bombers, que disposarà de més de huit milions addicionals, destacant que la institució assumirà directament la part corresponent als municipis de menys de 20.000 habitants. Una altra novetat és la inclusió d'1,2 milions com a aportació a les ajudes estatals del fons PERTE (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) sol·licitades per la diputació per a la digitalització del cicle de l'aigua.

En un altre ordre de temes, el president Vicent Mompó remarca el compromís de la Diputació amb la seguretat de la província, amb 600.000 euros per a la reforma i conservació de les casernes de la Guàrdia Civil, una nova línia d'actuació que s'instrumentarà a través de convenis amb els ajuntaments i amb la Direcció General de la Guàrdia Civil.