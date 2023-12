L'OCDE alerta Espanya: gastarà més del que ingressarà amb la reforma de les pensions

L'OCDE fa seus els càlculs de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF) i considera que amb l'última reforma de les pensions Espanya gastarà més del que ingressarà, la qual cosa perjudica la sostenibilitat del sistema públic. Si bé no preveu que siga l'estat més perjudicat per la jubilació del baby boom, que provocarà augments de despesa majors a Portugal o Itàlia, entre altres.

Així ho ha manifestat en un informe publicat dimecres, en el qual també destaca les millores introduïdes per l'anterior responsable de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, per a les pensions més baixes i per a la paritat entre homes i dones.

"La despesa en pensions creixerà ràpidament a Espanya fins a 2049. L'augment de les bases màximes de cotització, sumat a una revaloració limitada de les pensions màximes, ajudaran a finançar l'augment de despesa. No obstant això, els ingressos addicionals només cobriran part de l'increment de despesa que, principalment, prové de tornar a indexar les pensions a l'IPC. La despesa pública projectada creixerà l'equivalent al 2,4% del PIB, la qual cosa incrementarà el dèficit en un 1,1 % del PIB per a 2050", afirmen des de l'OCDE.

L'entitat internacional fa seues les projeccions ja publicades per l'AIREF, que va alertar després de l'aprovació de l'última reforma de les pensions que esta en millora la qualitat a costa "d'empitjorar-ne la sostenibilitat". Si bé els autors de l'informe refusen avaluar en tota la seua dimensió la sostenibilitat del sistema públic.

Segons les projeccions recollides per l'OCDE, Espanya gasta actualment l'equivalent al 12,3 % del seu PIB en pensions i per a 2045 aconseguirà un pic del 13,2 %. Un increment de 0,9 punts, d'altra banda, menor que el que experimentarà Alemanya, que en eixe mateix període passarà del 10,3 % actual al 12,1 % en 2045. O Itàlia, que passarà del 15,4 % actual al 17,3 % en 2045.

El Govern, durant la passada legislatura, va introduir una sèrie de mecanismes per a recaptar més que han anat entrant o aniran entrant de manera progressiva durant els pròxims anys. Per exemple, actualment ja està vigent el denominat mecanismes d'equitat intergeneracional (MEI), un lleu augment -a priori temporal- de les cotitzacions socials -de 0,6 punts- que paguen entre treballadors i empresa, si bé esta segona assumix gran part del cost.

A partir de 2025, entrarà en vigor la denominada 'taxa de solidaritat', que consistix en un gravamen per a empreses que tinguen contractats treballadors amb alts salaris i que recaptarà sobre la part dels seus sous que actualment no cotitza. A això cal afegir el progressiu augment de les bases màximes de cotització, per damunt de la pensió màxima.

Problema demogràfic

Espanya té, comparativament amb la resta d'Europa, un problema demogràfic. I és que les projeccions de natalitat compliquen el relleu de la generació del baby boom. En 1962, una dona tenia, de mitjana, 2,78 fills; en 1982, la ràtio va baixar a 1,93; en 2002, va baixar de nou a 1,24, i actualment, gràcies a l'impuls migratori, ha repuntat lleument fins als 1,29 fills.

La mitjana de l'OCDE se situa en els 1,59 fills, i eixa bretxa no se solucionarà, segons les projeccions de l'organisme, durant les pròximes dècades. En 2042 hi haurà 1,4 fills per espanyol; davant dels 1,6 d'un país mitjà de l'OCDE.

Augment progressiu de la despesa

Espanya és un dels estats més garantistes de l'OCDE per als seus pensionistes, si bé gasta menys que veïns seus com Portugal o França. Cada any destina aproximadament el 12,3 % del seu PIB a costejar el sistema públic, dada per damunt de la mitjana de l'OCDE (8,9 %) i de la Unió Europea (8,5 %). Si bé països europeus homologables gasten més, com Itàlia (15,4 %), França (14,8 %) o Portugal (12,7 %).

En termes relatius, les pensions espanyoles són (i seran amb la reforma) unes de les més generoses de l'OCDE.

L'anomenada taxa de reemplaçament, que mesura el nivell de pensió en relació al salari brut durant la vida activa per als treballadors que entren en el mercat laboral als 22 anys i cobrixen el període de cotització, serà del 80,4 % a Espanya, davant del 50,7 % de mitjana en l'OCDE.

Només un país de l'organització, Grècia, presenta una taxa de reemplaçament més generosa en termes relatius, amb una pensió equivalent al 80,8 % del sou brut. Els percentatges són notablement inferiors a França (57,6 %), Alemanya (43,9 %), el Regne Unit (41,9 %) o els Estats Units (39,1 %).