Els pobles xicotets de la Ribera perden veïns mentre que les grans ciutats en guanyen

La despoblació manté el seu curs en les localitats més xicotetes de la Ribera, que veuen com el seu cens torna a disminuir, mentre que són les grans ciutats les que reben nous veïns i compensen la pèrdua a escala comarcal. El nou cens publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb dades de l’1 de gener d’enguany, mostra un augment del nombre d’habitants a la comarca a causa de la immigració.

Segons l’últim informe, la Ribera va començar l’any amb 311.364 persones empadronades en els seus municipis. Això suposa un increment de l’1,48 % respecte a 2022. En l’exercici anterior, el cens comarcal era de 306.830 residents. Per tant, en un any, ha guanyat 4.293 veïns nous.

Malgrat el creixement global, este no es produïx de manera generalitzada en totes les localitats. De fet, huit d’estes van perdre habitants entre 2022 i 2023. Algunes, de fet, es troben en una tendència clara de retrocés i patixen els efectes de la despoblació. Fortaleny és la que ha experimentat un descens més gran, en veure el seu cens reduït un 2 % en un any. En cas de repetir-se els resultats en 2024, baixaria dels mil veïns. Més d’un 1 % ha caigut el volum de població a Alcàntera de Xúquer, Antella i Cotes. També han perdut habitants Albalat de la Ribera, Castelló, Rafelguaraf i Riola.

En termes percentuals, Real és la localitat en la qual més ha crescut la població en l’últim any. Quasi un 5 %, en guanyar més d’un centenar de veïns nous. També és important el repunt de Montserrat, que, amb 325 residents més, experimenta un increment del 3,61 %. La localitat situada al nord de la Ribera Alta ha registrat, durant les últimes dècades, un creixement espectacular en el seu cens, i d’ací a pocs anys podria arribar als deu mil habitants tot i que a principis dels noranta en tenia poc més de 2.000.

Principals creixements

No obstant això, l’augment demogràfic de la comarca entre 2022 i 2023 s’entén des de les grans ciutats. En dues d’estes ha sigut especialment significatiu. Alzira és el municipi de la Ribera que més residents nous ha incorporat al seu cens en l’últim any. Quasi un miler (986), fins a les 46.531 persones empadronades. Per darrere es troba Cullera, el cens del qual ha sumat 813 veïns nous en un any. Quasi 300 veïns ha guanyat Sueca. Entre les localitats que han inscrit més persones en el seu cens en l’últim any també es troben Alginet, Carcaixent i Turís.

Igual que ocorre a la Comunitat Valenciana, el creixement d’habitants a la comarca es deu als moviments migratoris. En el conjunt de l’autonomia, nou de cada deu residents nous era de nacionalitat estrangera. Una proporció que es manté a la Ribera. Dels 4.293 veïns que ha guanyat la comarca en l’últim any, el 95 % va arribar d’un altre país. Es tracta d’una tendència ja habitual i sense la qual moltes poblacions perdrien habitants any rere any. Les persones nascudes a Colòmbia, Ucraïna i Veneçuela són les que han registrat un augment més fort en el conjunt de l’Estat, segons l’INE, que no detalla l’origen dels censats a escala municipal.