El jurat declara culpables els tres Bocanegra pels assassinats del cementeri de Torrent

El jurat ha dictat el seu veredicte i no deixa molt de marge a interpretacions. Els tres membres del clan dels Bocanegra, un matrimoni i el seu fill, han sigut declarats culpables de dos delictes d’assassinat consumat i un tercer en grau de temptativa per matar a tirs Antón García, de 45 anys, i José Luis Puig, de 79, al cementeri de Torrent, en un cementeri abarrotat de gent a causa de la festivitat de Tots Sants, el novembre de 2021.

Els membres del tribunal popular han declarat culpables per unanimitat els tres acusats en els aspectes fonamentals de l’objecte de veredicte. Els consideren coautors de tots dos crims, Ramón G. F., àlies el “Bobo”, com la persona que va efectuar els trets, i la seua mare com la que va portar l’arma al lloc i li la va entregar a l’autor material dels tirs. Tots dos culpables per unanimitat. En el cas del pare, només un dels jurats ha tingut dubtes sobre la seua participació, encara que també el declaren culpables dels dos assassinats perquè “va tindre l’arma en el seu poder i no va impedir el que va succeir després”.

Eixe matí de l’1 de novembre, els tres acusats van estar en l’esmentat cementeri, fet que van negar en el judici, i que acrediten tant les declaracions de tres testimonis presencials, familiars d’un dels morts, com l’ADN de l’acusada trobat en una reguera de sang. Allí van coincidir amb membres de la família d’Antón, amb els cosins de la qual havien tingut un enfrontament a tirs anys arrere que es va resoldre sense cap condemna.

Els acusats es van dirigir a l’altra família xisclant-los i proferint expressions en to amenaçador i intimidatori amb la intenció que se n’anaren del lloc, arribant fins i tot a colpejar-los amb cadires i pals, moment en què va iniciar-se entre tots un altercat verbal i físic.

Així, el jurat declara provat que Amparo F., de 61 anys, portava oculta en el davantal una arma de foc del calibre 9 mil·límetres curt, “amb intenció d’utilitzar-la en cas que fora necessari”. I que tot això ho coneixien els altres dos acusats.

En un moment de l’altercat, Amparo va traure l’arma i li la va entregar al seu marit perquè l’usara i disparara contra els membres de l’altra família.

També consideren acreditat que Ramón G. M., de 64 anys, va agafar l’arma amb la intenció de posar fi a la vida dels membres de l’altra família, si bé, en tractar de disparar, li va caure a terra i no va arribar a efectuar cap tret.

L’acusada va recollir l’arma de terra i li la va entregar al seu fill, amb la finalitat que fora ell qui la utilitzara. Així, quan Ramón G. F., àlies el “Bobo” va tindre la pistola en el seu poder, “amb ànim de posar fi a la vida dels membres de l’altra família, va començar a efectuar trets cap a ells, que es trobaven desarmats i sense cap possibilitat de protegir-se”, la qual cosa prova la traïdoria i eleva d’homicidi a assassinat.

Fruit dels trets, Antón García, de 45 anys, va morir després de rebre un tir al cor. El seu fill Pedro va resultar ferit a la cama. A més, als acusats no els va importar gens ni mica que hi haguera altres persones a prop, amb el risc que això suposava; José Luis Puig, que es trobava visitant la tomba de la seua esposa i que res tenia a veure amb l’altercat entre les dues famílies, també va rebre una bala. Este veí de 79 anys també va morir per una hemorràgia interna, ja que el projectil li va produir trencament de l’aorta abdominal.

També ha quedat provat que cap dels acusats posseïa llicència d’armes, delicte de tinença il·lícita que també se’ls atribuïx.