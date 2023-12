El PSPV es prepara per a un gir de timó en un comité “excepcional”

Santos Cerdán és secretari d’Organització del PSOE des de juliol de 2021; això no obstant, els últims mesos l’han elevat a un paper en la primera línia política espanyola. Va ser l’enviat a Brussel·les i Ginebra per a negociar amb Junts la investidura de Pedro Sánchez i ha tingut una funció destacada en l’acord amb Bildu per a l’alcaldia de Pamplona en la seua Navarra (és diputat per esta comunitat). Este divendres, aterra a València per a alguna cosa més que un parell de cites amb la militància.

Cerdán intervindrà en els dos actes de partit que es van cancel·lar a principi de mes per la primera reunió que havia de celebrar amb Carles Puigdemont. Este divendres serà a València, i dissabte a la nit a Alacant. Però entremig està previst que participe en el Comité Nacional del PSPV demà de matí, asseguren fonts del partit. No només hi serà, també es dona per fet que intervindrà davant dels delegats. La presència del secretari d’Organització federal en un fòrum d’esta classe no és habitual. Conferix a este un caràcter excepcional. Més fins i tot del que ha anat adquirint amb el pas dels dies a l’espera de decisions de gran importància pel secretari general del partit, Ximo Puig. La participació de la mà dreta de Pedro Sánchez a Ferraz confirma el paper de la direcció federal en la preparació dels possibles moviments orgànics. Per a alguns, té, a més, una funció neutralitzadora de possibles reaccions. La imatge que oferirà, d’esta manera, el Comité Nacional (màxim òrgan entre congressos) és la de Puig i Sánchez (en la carn del seu home de confiança) units en el viratge renovador en el PSPV. Ferraz (i, per tant, la Moncloa) i l’actual direcció dels socialistes valencians junts en un esdeveniment que s’albira clau per al futur. Focus sobre Morant En este sentit, tots els focus recauen sobre la ministra de Ciència, l’exalcaldessa de Gandia, Diana Morant, que seria l’elecció de consens per a rellevar Puig i liderar la federació valenciana després d’un congrés extraordinari en els pròxims mesos. La intenció de les dues direccions actuals (la valenciana i l’espanyola) és que este arribe i se supere sense guerres internes. Morant té a favor seu ser pròxima tant a Sánchez com a Puig. Es trobaria, això sí, amb l’escull que no és habitual la combinació de dirigir una federació i ocupar-se d’un ministeri, si bé existix un cas actual: Ángel Víctor Torres, secretari general dels socialistes canaris i ministre de Política Territorial. No obstant això, tot el que succeïsca demà en el Comité Nacional està a l’espera de la decisió final de l’expresident de la Generalitat i, segons el seu entorn, analitzarà els possibles moviments fins dissabte al matí. El seu futur (polític i personal) està en joc. L’opció de ser el representant espanyol en l’OCDE, amb seu a París, és objecte de múltiples comentaris. En tot el que succeïsca també s’observarà la capacitat d’autonomia de la federació valenciana en la presa de decisions.