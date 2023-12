Puente assegura que la terminal nord del port és “sostenible” i garantix l’ús del ferrocarril

L’expansió del port de València es desembossa en els seus tràmits burocràtics. Un any després que el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) enviara al Govern central el projecte de construcció de la nova terminal de contenidors —amb les pertinents modificacions mediambientals i puntualitzacions de Ports de l’Estat—, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha confirmat a la capital del Túria el compromís de l’executiu central amb el “desenvolupament sostenible i neutre en emissions” del recinte del Grau.

Per això, el titular del departament, davant d’una nodrida representació de dirigents empresarials i polítics, ha anunciat que el pròxim Consell de Ministres —serà el dimarts dia 19 de desembre— autoritzarà licitar per més de 656 milions d’euros les obres per a la construcció d’una nova terminal pública de contenidors “innovadora, flexible i sostenible”.

Davant de l’atenta mirada del president de la Generalitat, Carlos Mazón; de l’alcaldessa, María José Catalá; de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, així com de la presidenta de l’APV, Mar Chao, el màxim responsable de la política de transport i mobilitat d’Espanya va anunciar sense circumloquis que l’ampliació de l’esmentat emplaçament marítim és un projecte d’“interés general”. Allunyat de la polèmica i de les crítiques dels seus socis de govern de Sumar-Compromís, així com de Podem, que rebutgen per complet que Valenciaport construïsca esta gegantesca infraestructura, Puente va garantir que, amb la nova terminal, “també s’impulsen les connexions ferroportuàries per a potenciar el transport ferroviari de mercaderies, la qual cosa servirà per a traure vehicles pesants de la carretera i de l’àrea metropolitana”.

“Un projecte ecològic”

“Estem parlant d’un projecte ecològic, perquè, per a començar, des del punt de vista energètic, és 100 % sostenible, autosuficient i s’autoproveirà amb energies netes. A més, hi ha una qüestió fonamental, que és que la construcció de la terminal va aparellada al projecte de derivar els trànsits dels contenidors al tren. Així, la terminal nord porta aparellada la terminal ferroviària més gran que tindrà cap port de la península Ibèrica. Per tant, no només estem parlant d’una operació portuària, sinó també ferroviària molt important”, ha assegurat el ministre després de visitar les instal·lacions del port. A més, ha destacat la importància de promoure el transvasament modal al tren. No en va, el 92 % dels trànsits terrestres del port de València encara es fan per carretera i “això és una cosa que volem canviar”, ha reiterat el ministre.

Col·laboració publicoprivada

Pendents ara de la tramitació administrativa, dels terminis de licitació i adjudicació de les obres, la nova terminal es desenvoluparà en col·laboració publicoprivada, i, en total, superarà els 1.600 milions d’euros d’inversió, la qual cosa suposa la inversió privada més gran de la història del sistema portuari espanyol. “És un port amb un volum de trànsit molt important, que ja fa temps que treballa en la seua banda de congestió. Els governants previsors han d’anticipar-se a esta mena de circumstàncies i treballar perquè, quan arribe eixe moment, les infraestructures estiguen en condicions de servir al seu propòsit: facilitar el trànsit de mercaderies. I en eixe sentit es treballa a València en el projecte de nova terminal nord”, ha explicat Óscar Puente. El port de València és el primer port d’Espanya i el quart de la Unió Europea en trànsit de contenidors.

Socis de govern

En declaracions a la premsa, i en referència a l’advertiment de Compromís que els ministres de Sumar no votaran a favor del projecte, Puente ha comentat que ell no sap que faran els socis de govern, però que el PSOE està sent “plenament coherent” amb el que ha defensat, perquè ha fet costat al projecte “des de fa molts anys”, a escala tant estatal com autonòmica.

Puente ha enviat un missatge de “tranquil·litat als valencians” i ha dit que “les objeccions mediambientals que se li posen al projecte no estan fonamentades” i s’ha d’analitzar el projecte “de manera global”, no “pensar només en l’afecció” a les platges del Saler, que, a més, “han sigut objecte d’una obra de correcció en la qual s’han invertit 30 milions d’euros”. “Espere que canvien l’enfocament i que els fets els vagen portant en una altra direcció”.