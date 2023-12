Sandra Gómez demanarà a la Fiscalia que investigue Vox per possible finançament irregular

La portaveu del PSPV, Sandra Gómez, ha revelat este matí que els socis de govern de María José Catalá “han deixat sense justificar 16.874 euros” i que l’informe de la Intervenció Municipal “resol que, en general, tots els assentaments dels grups es troben degudament comptabilitzats, excepte els de VOX”. “No només no ha justificat les despeses, tal com els obliga la llei, és que eixos 17.000 euros es troben en parador ignorat”, ha alertat la socialista.

Sandra Gómez s’ha manifestat en estos termes davant dels mitjans de comunicació, juntament amb el regidor Borja Sanjuán, per a destapar este “presumpte cas de malversació i delicte electoral”, ja que, ha assenyalat, “el període que haurien d’haver justificat coincidix amb el de la campanya electoral”.

El document de l’interventor va passar ahir per la Comissió d’Hisenda i este matí per la Junta de Portaveus, ja que és un punt del pròxim ple. Gómez ha advertit que María José Catalá “coneix estes irregularitats” i ha explicat que està “obligada a exigir la reposició dels diners públics i de posar-ho en coneixement del Tribunal de Comptes”.

“Però no ens fiem que actue contra els seus socis de govern, amb la qual cosa els socialistes ho posarem en coneixement tant de la Fiscalia com del Tribunal de Comptes”, ha anunciat i ha posat l’accent en el fet que “hui mateix Catalá ha d’exigir la restitució dels diners públics que han desaparegut”. “No sabem en què s’han gastat ni són capaços d’acreditar on estan els diners”, ha denunciat.

Denúncia a la Sindicatura de Comptes

Per la seua banda, Borja Sanjuán ha precisat que “no sabem on estan, no han pogut justificar en què se’ls han gastat i coincidix just amb un període electoral”. “És molt evident a què s’han de dedicar els diners dels grups municipals, i no pot ser a finançar campanyes electorals, així que si eixos diners han acabat finançant-ne una, estaríem parlant d’il·lícits penals.

“L’informe de l’interventor és molt clar, existix l’obligació de reintegrar i qui té la capacitat i l’obligació de demanar que eixos 17.000 euros dels valencians i valencianes tornen a les arques públiques és l’alcaldessa”, ha remarcat, i ha advertit que “cada dia que passa sense que María José Catala, des que ahir va tindre coneixement d’este informe, no demana el seu reintegrament, està col·laborant perquè 17.000 euros dels valencians i valencianes seguisquen en parador ignorat després de passar per les mans de Vox”.

Els socialistes consideren que es tracta d’un cas “prou greu perquè en el mateix dia de hui Catalá incoe ja un expedient per a exigir a Vox reintegrar eixos diners, li demane explicacions i, per descomptat, ho comunique al Tribunal de Comptes, perquè podríem estar davant d’un il·lícit de finançament irregular”. En qualsevol cas, han insistit que ells ho posaran en coneixement del Tribunal i de la Fiscalia davant de la “sospita que Catalá no ho faça”.