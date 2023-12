Troben a Paterna uns banys àrabs del segle XIV en gran estat de conservació

La construcció d’una promoció d’habitatges a Paterna ha deixat al descobert uns banys àrabs, datats de finals del segle XIII o principis del XIV. L’estat de conservació és realment bo i ara serà la Direcció General de Patrimoni la que decidisca, després d’un informe, què fer amb les restes.

La troballa s’ha produït en la parcel·la situada en la confluència dels carrers Joaquín Costa i Dels Horts. En este solar, una promotora projecta executar una promoció de 26 pisos i àtics de 2, 3, 4 i 5 habitacions, amb garatge i traster. De fet, l’empresa ja tenia les llicències concedides i havia venut una bona part dels habitatges del complex Residencial Cinema Centre, nom en honor al Cine Guillem que es trobava en este lloc.

Catàleg de protecció

La façana del vell cine es trobava dins del catàleg de proteccions municipal i, de fet, romandrà en peus. Per este motiu, l’actuació estava subjecta a la supervisió arqueològica davant de la possible troballa de restes, com finalment s’ha produït. Després del descobriment, dimecres, tant l’arqueòleg municipal com el de la promotora van visitar la parcel·la per a contemplar els banys.

Segons diferents fonts consultades per este diari, els banys àrabs estarien datats a finals del segle XIII o principis del XIV, en una primera estimació, a falta d’una comprovació exhaustiva amb el carboni 14 o amb els materials apareguts. L’argument de la seua data també se sustenta en el fet que durant la Guerra de les Germanies, en el segle XVI, esta mena d’edificacions van ser derruïdes, per la qual cosa els banys de Paterna serien anteriors a estes batalles. També consideren els experts que la troballa és similar a les que ja han aparegut a la C. Valenciana i que daten, efectivament, dels segles XIII o XIV.

Bon estat de conservació

L’estat de conservació dels banys àrab és realment bo, segons testimonis presencials i les imatges preses per este diari, en què es pot reconéixer la porta gran d’accés, els buits de les portes i els ancoratges per a col·locar-les, el recorregut termal que feien els usuaris, així com les canalitzacions de l’aigua. L’edificació es conserva en uns 75 centímetres sobre el nivell del sòl d’aquella època, i, al costat dels banys, s’han trobat restes ceràmiques.

Este dilluns està prevista la visita de tècnics de la Direcció General de Patrimoni, de la Conselleria de Cultura, als banys àrabs, per a complir el procediment habitual en esta mena de situacions i emetre el preceptiu informe que decidirà el futur de les troballes. La decisió del departament autonòmic obligarà a paralitzar l’obra fins a arribar a una resolució, que pot implicar la seua documentació i edificar damunt o la seua conservació i permetre només la construcció en una part de la parcel·la, entre altres possibilitats.