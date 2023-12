Almussafes s’alia amb la Politècnica a la recerca de solucions per a mantindre la factoria Ford

L’Ajuntament d’Almussafes s’ha aliat amb la Universitat Politècnica de València (UPV) a la recerca de solucions per a mantindre la fabricació d’automòbils a la factoria Ford, el polígon d’empreses auxiliars i proveïdors de la qual ha convertit la Ribera Baixa en un dels grans pols industrials de la Comunitat Valenciana. L’alcalde, Toni González, ha visitat les instal·lacions de l’Institut Universitari d’Investigació CMT (Clean, Mobility & Thermofluids) per a intentar que la reconversió industrial que afecta el mercat de l’automoció “supose el mínim impacte possible”.

“Necessitem este coneixement del CMT, que està posant en marxa solucions perquè, en el futur, hi haja possibilitats de mantindre el sector de l’automòbil, sobretot, a la Comunitat Valenciana”, ha declarat González després de la visita. Per la seua banda, l’investigador José Ramón Serrano s’ha mostrat partidari de fomentar este “canal de comunicació per a continuar escoltant els problemes que, per exemple, té l’Ajuntament d’Almussafes en un sector en què la UPV és líder mundial com és el transport i l’automoció, estudiar les seues inquietuds i proposar solucions”.

Referent internacional

La reunió, celebrada a València, ha posat en contacte 12 científics i investigadors de set universitats, una empresa i un centre d’investigació amb 14 polítics de set ajuntaments i diputats de les tres províncies valencianes. Serrano, investigador del CMT-UPV, ha destacat que, d’esta manera, els polítics “saben que estem ací, a qui telefonar i per on accedir a un món de coneixement que, a vegades, els resulta opac. Nosaltres, per la nostra banda, sabem també, quan tenim una bona idea, on podem trobar un altaveu i un canal de comunicació per a fer-la arribar al gran públic”.

L’investigador de la UPV ha assenyalat la seua voluntat, després d’este primer pas, de “continuar escoltant els problemes que té l’Ajuntament d’Almussafes en un sector com el del transport i l’automoció, en el qual la UPV és líder en el món. Així, podrem establir un canal de comunicació que ens permeta estudiar les seues inquietuds i proposar-hi solucions, perquè, òbviament, s’està produint una reconversió en l’àmbit del motor de combustió, que era un món molt assentat, cap a una situació com l’actual, en la qual hi ha molta incertesa quant a quines seran les pròximes estratègies, inversions i camins”.

Solucions d’aplicació directa i a curt termini

Qüestionats sobre si este primer contacte pot generar solucions d’aplicació directa a curt termini, tant Toni González com José Ramón Serrano s’han mostrat contundents: “Per què no? Comptar amb l’opinió d’experts científics pot ajudar les polítiques dels ajuntaments. Escoltant els seus problemes, potser se’ns ocorren idees que es puguen implantar ja”, ha assenyalat l’investigador del CMT-UPV.

“Totalment”, ha afegit l’alcalde d’Almussafes. “El que he vist hui ací quant a les proves que s’estan duent a terme amb diferents classes de tecnologia i energia, sobretot en allò que té a veure amb la producció d’esta a través de l’hidrogen, crec que és l’inici del que indubtablement seran les solucions del futur al sector”.