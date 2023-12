L’Albufera comença a rebre aigua de la Séquia Reial del Xúquer

“De moment no tenim problemes amb la pesca, però no sabem quant durarà això. Els nivells de l’Albufera estan molt baixos”, afirmen els pescadors del Palmar davant de l’arribada d’aigua de la Séquia Reial del Xúquer, per tal que el llac recupere els nivells òptims, després de l’acord a tres bandes entre Generalitat, Govern i Ajuntament de València per a derivar el cabal de 6,5 hm³ assignat a la primavera.

Els pescadors del Palmar asseguren que, de moment, no hi ha mortaldat de peixos, en mantindre’s els nivells d’oxigen. El que sí que crida l’atenció, sobretot als turistes i visitants, és l’aigua entre marró i roja “d’un llac que sempre és verd. Però és per les algues, que han canviat la pigmentació de color de verd a roig i d’ací ve el color de l’aigua. El més important és que el llac torne als nivells i que no tornen a baixar”.

Ara bé, per a recuperar el nivell del llac, l’aportació d’aigua que havia de fer-se a la primavera ja s’ha realitzat, la qual cosa suposa una incògnita de cara a l’any que ve, sobretot si no plou. La prioritat és injectar-li aigua al llac després de 48 dies incomplint els nivells mínims fixats en l’ordre de la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient en 2018 per al període de l’1 de novembre al 15 de gener. En tot just deu dies va baixar vint centímetres, com es reflectia en el sistema de mesurament de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Un descens continuat del volum del vas durant tot el mes de novembre que només va començar a revertir-se a partir de desembre. Del dia 2 al 7 d’este mes, va augmentar només 1,5 centímetres, en una recuperació molt lenta. Així, la falta d’aportacions hídriques allunya l’Albufera de les exigències ambientals a les quals Brussel·les obliga per a 2027. Eixa és la meta en la qual l’aiguamoll ha d’assolir un bon estat ecològic. Així ho imposa la Directiva marc de l’aigua perquè els estats membres apliquen mesures correctores en les seues masses d’aigua.

Amb tot i això, l’Albufera necessita més aigua. Per això, la Generalitat ha fet un pas més en demanar deu hectòmetres cúbics d’aigua més per al llac. Així, en una missiva enviada per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori al Ministeri per a la Transició Ecològica, la consellera Salomé Pradas demana a la ministra Teresa Ribera que autoritze l’aportació de 10 hm³ “a compte dels 20 hm³ assignats en el pla procedents dels sistemes Xúquer i Túria”.