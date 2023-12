Mínimes gèlides esta matinada a la Comunitat Valenciana

El fred més propi d’estes dates tan pròximes al Nadal s’ha deixat sentir amb especial cruesa en algunes zones de la Comunitat Valenciana. Les temperatures mínimes d’esta matinada a penes han variat o han baixat lleugerament respecte a les de diumenge, s’han produït gelades en altiplans i fons de vall de l’interior i s’ha arribat als 7,4 graus sota zero a Ademuz, segons informa l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

On ha fet més fred

També s’han mesurat temperatures sota zero a Utiel (València), amb -5,1 graus; a Vilafranca (Castelló), amb -3,2; a Jalance (València), on s’ha arribat a tres graus sota zero; o a Atzeneta del Maestrat (Castelló), amb -2,9 graus.

A la província de Castelló també s’han registrat mínimes de 2,2 graus a Morella; de 3,1 a Castellfort o de 3,9 a Castelló de la Plana, segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

A la província de València, s’ha arribat a 0,7 graus a Llíria; 1,7 a Manises; 3,3 a Xàtiva; 4,5 a Polinyà del Xúquer; 5,5 a València, i 8 graus a la localitat de Miramar.

A les comarques del sud, les mínimes han sigut de -0,4 al Pinós; 4,9 a Alcoi; 6,9 a Alacant, i 11,1 a Xàbia, segons Aemet.