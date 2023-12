Podem activa el procés per a triar líder a la Comunitat Valenciana

Podem obrirà el seu procés per a triar nou líder a la Comunitat Valenciana des del 26 de desembre fins al 2 de febrer. El partit ha anunciat, este dilluns, que el mateix procés es posarà en marxa simultàniament a Catalunya, Madrid, Aragó, Balears, Astúries, Canàries i Múrcia.

“És just reconéixer que Podem no ha arribat a temps en la implementació territorial”, ha assenyalat la coportaveu de Podem, María Teresa Pérez. “Ens toca posar-nos a la feina per a continuar eixe procés d’enfortiment en la nostra organització, que començàrem al setembre, i ara procedir a la renovació de les direccions autonòmiques”, ha indicat este dilluns la dirigent.

Una vegada comence este procés, ha assenyalat, es coneixeran les dates exactes de les diferents fases de les assemblees autonòmiques, com són la inscripció de candidatures individuals, la recollida d’avals, la conformació de llistes i la votació, entre d’altres.

A la Comunitat Valenciana, el partit està ara mateix en estat crític. El daltabaix del 28M va deixar els morats sense cap mena de representació institucional en l’autonomia i va propiciar un degoteig d’eixides dels seus principals representants. Van deixar el càrrec la coordinadora autonòmica i candidata a l’Ajuntament de València, Pilar Lima, i el candidat a la Generalitat, Héctor Illueca.

Eixes renúncies van portar al fet que una gestora es fera càrrec del partit per a iniciar una recomposició a la qual ara se li tracta de donar continuïtat amb este procés de primàries a la recerca de nous lideratges. Un procés en el qual no va ajudar l’ERO executat des de la matriu de Madrid, que va fulminar els set treballadors que sobrevivien en la federació valenciana.

Animar la militància

Malgrat eixa conjuntura, Pérez ha animat la seua militància a participar en estes primàries, a obrir debats “enriquidors i constructius” i a reforçar esta eina política, ha destacat, “més necessària que mai”.

A més, el també portaveu de la formació, Pablo Fernández, ha enaltit la decisió de la formació que Irene Montero encapçale les llistes de Podem en les eleccions europees, i ho ha qualificat de “pas important” perquè la seua formació opina que és imprescindible que a la UE hi haja un grup d’esquerres “fort”.