El polèmic bosc urbà que separa Blasco Ibáñez del Cabanyal pren forma

Les obres de conversió en zona de vianants i renaturalització del barri del Cabanyal avancen en diferents fronts. És el cas de la reurbanització de l’entorn de l’estació del Cabanyal. A Serreria, enfront del centre de salut, ja són visibles els espais de plantació d’arbratge del “bosc urbà” projectat per l’anterior govern progressista al final de Blasco Ibáñez, com també queda ja a la vista el perímetre de la nova rotonda que allunyarà el trànsit de la frontera del Cabanyal.

Este nou espai verd tindrà 300 exemplars d’arbres de 13 espècies. La nova porta d’entrada al barri, durant anys un espai degradat, envoltat de trànsit i edificis ruïnosos, es renovarà per complet amb una arbreda formada per moreres, freixes, aurons, mèlies, oliveres, arbres de l’amor i del paradís i Ginkgo biloba.

El túnel ferroviari condiciona este nou espai verd. En la superfície del túnel no es posaran arbres, sinó jardineres, unes 50, amb espècies arbustives de magraners, hibiscos i “escovillons”.

Les obres del bosc urbà es van adjudicar per 5,4 milions d’euros el mes de maig d’enguany a l’empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas, i l’UTE Gecival-Cercle Serrería s’encarrega de la direcció d’obra.

L’anterior regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, actualment en l’oposició, va assegurar la setmana passada, després de les declaracions de l’alcaldessa, M. José Catalá, en les quals qüestionava, per falta de permeabilitat, la “muralla verda” prevista a la frontera del Cabanyal amb la ciutat, que esta obra no té ja marxa arrere.

Esta intervenció es va deixar adjudicada poc abans de les eleccions del mes de maig, en les quals els partits progressistes van perdre el govern de la ciutat. Gómez es va obstinar a adjudicar esta intervenció, no només pels terminis que marca el Pla Edusi (31 de desembre d’enguany), també perquè “sospitava que això anava a succeir” i volia evitar que algú “es vera temptat” de reprendre la prolongació de Blasco Ibáñez fins a la mar a través del barri protegit del Cabanyal.

La gran zona verda on l’anterior govern va voler que acabara Blasco Ibáñez tindrà 2.200 m² de superfície, i, excepte pròrrogues, hauria d’estar acaba el mes de gener de l’any que ve.

Catalá no veu amb bons ulls que l’avinguda de Blasco Ibáñez acabe amb una “muralla, encara que siga verda”. Està per veure si l’actual govern del PP i Vox revertirà les obres del nou jardí.

Els passos que està fent en altres obres de conversió en zona de vianants al Cabanyal la Regidoria d’Urbanisme no apuntarien en eixa direcció. Esta setmana s’ha donat una segona pròrroga, fins al 24 de gener, a un altre dels projectes de reurbanització del barri, en concret, els tres nous eixos est-oest de preferència per als vianants finançats també pel programa europeu Edusi. Els carrers que es convertiran en zona de vianants les obres dels quals també han entrat en la recta final són Comte d’Alaquàs-Vicent Guillot, Poble Nou de la Mar i Vicent Gallart. La rehabilitació dels tres eixos, amb més de dos milions d’euros d’inversió, té com a objectiu una mobilitat transversal est-oest més amable que connecte el carrer de Serreria amb la mar mitjançant jardins i zones d’esbarjo, àrees esportives, plataformes per als vianants, parcs infantils o graderies urbanes, entre altres elements.

Igualment, esta setmana s’ha acabat la reurbanització de l’entorn del mercat del Cabanyal, on s’han eliminat quasi un centenar de places d’aparcament.

L’Associació de Veïns del Cabanyal està pendent que l’alcaldessa fixe una data per a reunir-se amb ells i aclarir el futur del barri i les possibles modificacions que Catalá ha anunciat en el nou Pla especial del Cabanyal, on les zones verdes augmenten un 45 % en detriment del cotxe i la circulació massiva.