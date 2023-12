Puig deixa l’acta com a diputat a les Corts i José Muñoz serà el síndic

Ximo Puig ja no és diputat a les Corts. El secretari general del PSPV ha presentat, este dilluns, la renúncia a la seua acta com a representant en la cambra autonòmica. És la primera conseqüència pragmàtica del “pas arrere” al capdavant de la direcció de la federació que va anunciar dissabte passat davant del Comité Nacional i que acabarà en un congrés extraordinari d’ací a tres mesos. “És el final d’una etapa”, ha assenyalat després d’oficialitzar el seu adeu al parlament valencià.

No és la primera vegada que Puig acudix al registre de les Corts per a deixar la seua acta de diputat. Ho va fer en 1986, tres anys després de ser elegit diputat en la primera legislatura de la democràcia valenciana per a treballar com a cap de gabinet del llavors president Joan Lerma. Hi tornaria després, en 1999, per a encadenar dotze anys en l’oposició, fins a tornar en 2015, quan va ser triat president de la Generalitat. No obstant això, si, en ocasions anteriors, el seu adeu va poder sonar com un “fins prompte”, el d’este dilluns sembla ser el definitiu.

“És el moment oportú que hi haja noves generacions en el que ha sigut el projecte de la meua vida”, ha explicat l’encara líder del PSPV. Puig deixa el seu càrrec a les Corts, però no al Senat. De fet, ha indicat que continuarà treballant a la cambra alta “defensant les mateixes posicions que ací”, en referència al parlament autonòmic. En este sentit, ha indicat que intervindrà en el pròxim ple del Senat per a parlar de la reforma del finançament autonòmic. A més, presidirà la Comissió de Pressupostos, l’única que dirigixen els socialistes en esta cambra.

Puig també continuarà com a secretari general dels socialistes valencians fins al pròxim congrés extraordinari, que ha situat al febrer, i en el qual, segons ha indicat, es triarà “la millor plataforma per als progressistes valencians per a guanyar la Generalitat i millorar la vida de les persones”. Sobre qui dirigirà el partit, ha cridat a evitar “errors històrics”, ha apel·lat a la “cohesió” i ha dit que respectarà la “decisió que prenguen els militants del PSPV”.

En les seues declaracions davant dels mitjans, ha evitat inclinar-se cap a qualsevol dels possibles aspirants, de fet, ha insistit que “ajudarà” el partit fins a eixa data i que qualsevol que vulga presentar-se per a representar el PSPV “té la legitimitat per a fer-ho”. Abans, en una entrevista en Catalunya Ràdio, en ser preguntat per la ministra de Ciència i Universitats, Diana Morant, ha afirmat que és “una persona molt valuosa” i que, “per descomptat”, seria una bona candidata. “Ho seria Diana Morant i ho serien uns altres”, ha afegit.

Sobre el seu futur, ha descartat que vaja a ser nomenat per a algun càrrec en el Consell de Ministres d’este dimarts. No ha negat, però, que puga ser nomenat, més avant, ambaixador davant de l’OCDE, càrrec per al qual sona. “Cada temps té el seu afany, este és el de tancar una etapa”, ha assenyalat. “Hui no estic en eixa etapa”, ha remarcat, en ser repreguntat per la possibilitat que se’n vaja a París. “París bé val una missa”, ha afegit immediatament després parafrasejant Enric de Borbó.

Nou síndic

L’eixida de l’excap del Consell provocarà l’entrada de Benjamí Mompó, líder de Joves, com a nou diputat autonòmic. Però este no serà l’únic canvi dins del Grup Parlamentari Socialista. Esta vesprada, l’executiva validarà el nom del nou síndic, que serà, segons confirmen fonts de la direcció del partit, José Muñoz. El també secretari d’Organització i portaveu d’Hisenda dels socialistes a les Corts ha sigut, des del primer moment, el favorit per a succeir Rebeca Torró al capdavant del grup, després de l’eixida de Torró al Govern d’Espanya.

Muñoz és el responsable d’Organització des del XIII Congrés del PSPV celebrat a Elx en 2017. La seua labor al capdavant de Joves i la seua proximitat al llavors ja president de la Generalitat i secretari general del partit, Ximo Puig, van ajudar-lo a pujar a esta tasca, en la qual es va mantindre quatre anys després en el XIV Congrés, esta vegada, a Benidorm. Ara li arriba l’oportunitat de ser la veu dels socialistes valencians en el parlament autonòmic, almenys, fins que hi haja una nova direcció.