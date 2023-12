À Punt sanciona la germana del vicepresident Barrera per “maltractament de paraula” a un company de la tele

À Punt va sancionar la germana del vicepresident primer de la Generalitat, Vicente Barrera, per “maltractament de paraula i falta de respecte” cap a un company de la radiotelevisió pública quan va protestar a l’equip d’edició de les Notícies del migdia per la inclusió d’una informació sobre el també conseller de Cultura i Esport i les possibles incompatibilitats en estar al capdavant de set empreses familiars, de les quals va dimitir abans de complir els dos mesos que establix la llei.

Segons ha explicat este dilluns a les Corts el president de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Miquel Francés, l’ens va aplicar a la germana de Barrera, treballadora en la televisió pública, una “falta lleu”, segons el règim disciplinari de la corporació, per “maltractament de paraula i falta de respecte”. No obstant això, Francés ha assenyalat que va ser un “assumpte puntual que no va tindre més importància” i que es va poder actuar segons els mecanismes que té la corporació.

Francés ha comparegut per primera vegada en el parlament autonòmic des que va ser elegit president del Consell Rector de la corporació audiovisual al març. Compromís i PSPV havien reclamat la seua presència en la Comissió d’À Punt per a explicar la polèmica sobre la germana del vicepresident al setembre. Segons ha recordat Francés, la treballadora es va dirigir “de manera inapropiada” a l’equip d’edició dels informatius, cosa que va valdre la repulsa en forma de comunicat del Consell d’Informatius i del mateix Consell Rector.

De fet, ha explicat que l’endemà de l’episodi, la treballadora en qüestió “es va presentar davant de la responsable de Recursos Humans per a demanar disculpes de manera verbal i després per escrit”. Malgrat això, la corporació va obrir un expedient sancionador que va acabar en “falta lleu”, una cosa per la qual Francés ha destacat que es demostra que l’ens “disposa de garanties i mecanismes per a actuar davant d’incidències”. “Tot el servici públic es manté”, ha afegit.

Així mateix, Francés ha destacat que la corporació “no va rebre cap pressió o ingerència de caràcter polític” i que este “incident es va tancar ràpidament”. D’altra banda, ha reivindicat que ja s’han nomenat els membres de la comissió de seguiment per a la renovació i l’actualització del contracte programa que regix el funcionament de la cadena.