Bombas Gens es convertix en un centre d'art digital

La Fundació Per Amor a l'Art ha confiat a Layer of Reality la nova etapa de Bombas Gens Centre d’Art. Bombas Gens es transforma així en el Centre d'Arts Digitals Bombas Gens, un espai pioner a Espanya especialitzat en la difusió de projectes expositius i culturals de caràcter audiovisual. Les instal·lacions de l'antiga fàbrica situada a Marxalenes comptaran amb tecnologies de realitat expandida (RX) per a oferir experiències immersives de gran format, realitat virtual i augmentada, holografia, intel·ligència artificial, així com nous formats en fase experimental.

El nou Bombas Gens Centre d’Arts Digitals té com a objectiu estratègic "oferir un equipament de nova generació amb capacitat de producció i exhibició pública de continguts culturals on s'interrelacionaran la ciència, l'art i la tecnologia", avancen des de l'organització. Amb una estreta col·laboració amb l'IDEAL, Centre d’Arts Digitals a Barcelona i MAD, Madrid Artes Digitales, l'espai de 2.500 metres quadrats contribuirà a definir el futur dels museus, els centres culturals, els espais d'experimentació, la creació artística i les sales cinematogràfiques. En este sentit, el centre actuarà com a espai-laboratori de creació per als nous reptes del sector amb iniciatives formatives vinculades a les universitats, l'emprenedoria i les arts digitals. Layers of Reality és un estudi de producció de realitat estesa que va obrir el Centre d’Arts Digitals IDEAL Barcelona l'octubre de 2019, convertint-lo en el primer espai del sud d'Europa per a les experiències immersives digitals dirigit al públic general. El març de 2022, l'estudi va obrir un segon espai, el MAD, Madrid Artes Digitales, situat al centre de creació contemporània Matadero, a Madrid. Des de 2019, Layers of Reality, ha creat i produït "Klimt, l'experiència immersiva" (2020), amb Exhibition Hub; "Barcelona Memòria Fotogràfica"(2020); "Frida Kahlo, la vida d'un mite" (2021), amb Frida Kahlo Corporation; "Pericot, art expandit" (2021); "Dalí Cibernètic" (2022), amb la Fundació Gala Salvador Dalí; "Tutankamon, l'experiència immersiva" (2023), i "Sorolla, una nova dimensió" (2023), que es pot veure a la Marina de València. Estes mostres expositives han estat en gira per més de 40 ciutats internacionals. Dalí, en la primera exposició A la fi de febrer, Bombas Gens Centre d’Arts Digitals inaugurarà esta nova etapa amb l'exposició "Dalí Cibernètic. Art, ciència i tecnologia". Este viatge immersiu per la ment de Salvador Dalí permet descobrir com la genialitat de la seua obra és el resultat d'un pensament obert, ambiciós, provocador i, especialment, científic. "Dalí Cibernètic" és un recorregut emocionant per les seues obres més conegudes des d'una perspectiva completament nova. L'univers poètic i oníric dalinià es desplega en les projeccions de gran format, en les instal·lacions interactives, hologrames, realitat virtual en el metavers i la intel·ligència artificial. Una experiència immersiva de nova generació sobre els universos paral·lels, la física quàntica, la quarta dimensió, la geometria sagrada o la seqüenciació de l'ADN interpretats per Dalí a través de les seues obres. L'exposició és una coproducció amb la Fundació Gala Dalí que es va inaugurar a Barcelona el setembre de 2022 i que ja ha viatjat a diverses ciutats del món com ara Londres, Berlín, Lisboa o Tel-Aviv.