Com pujar al Micalet per un euro

La Catedral de València implantarà a partir de l'1 de gener de 2024 un preu reduït d'un euro per a tots els residents de l'Arxidiòcesi de València que desitgen visitar la seu o pujar a la torre del Micalet.

El Capítol Metropolità ha pres esta decisió després de “l'excel·lent acollida” que ha tingut durant 2023 l'aplicació d'estos preus als visitants residents a València capital.

“Molts visitants ens han felicitat per esta decisió i ha generat expectació en molts pobles de l'Arxidiòcesi. Ens ha semblat el més lògic estendre este preu a tots els diocesans, perquè puguen gaudir del gran patrimoni espiritual i cultural de la catedral”, assenyala José Verdeguer, canonge conservador del Patrimoni.

Per a poder beneficiar-se d'este descompte, el visitant ha de presentar un document oficial que acredite la seua residència en algun dels municipis de la diòcesi de València.

Descomptes per Renfe Rodalia

La resta de preus i descomptes vigents en la visita cultural a la catedral i la pujada al Micalet es mantindran iguals durant 2024. Es poden beneficiar d'un preu reduït en l'entrada els pensionistes, persones amb discapacitat, aturats, xiquets d'entre 8 i 17 anys i estudiants. També els usuaris de Renfe Rodalia poden obtindre descomptes presentant la targeta +RENFE&TU, gràcies a un conveni vigent entre la catedral i Renfe Rodalia València.

Nova producció d'àudio

Per a millorar la visita cultural, la catedral implantarà al febrer una nova producció d'àudio en 9 idiomes. S'ampliarà i millorarà el contingut que es pot escoltar en les audioguies, que seran substituïdes per aparells nous d'última tecnologia. Podrà escoltar-se en valencià, castellà, anglés, francés, italià, portugués, alemany i rus. Com a novetat destacada, inclourà també l'idioma holandés.

“Hem detectat un increment important de visitants dels Països Baixos”, assenyala Carlos Gener, gestor cultural de la seu. “És una tendència generalitzada en tota la ciutat de València. Comptar amb este idioma per a la visita ens posiciona com un dels pocs monuments de la ciutat que permet fer una visita en eixe idioma. Esta nova producció, juntament amb els nous aparells en el que es podrà escoltar, contribuïx a una millora en la qualitat de la nostra visita cultural.”

Visita virtual

Com a complement a la visita presencial a la seu, la catedral ha llançat també una nova visita virtual, amb imatges en 360 graus, accessible a través de tauletes i telèfons intel·ligents. Esta visita permet recórrer tota l'església, el museu catedralici-diocesà i la terrassa del Micalet. També altres espais no oberts al públic, com la sagristia i el reconditori. Esta visita virtual incorpora també música, explicacions en àudio i suposa “una oportunitat per a visitar la catedral per a aquells que no poden acostar-se a visitar-nos. També permet a les persones amb alguna discapacitat gaudir d'espais que, per diferents circumstàncies, no podrien visitar normalment”, assenyala Gener.