Cues per a arreplegar menjar al riu malgrat la prohibició de l'Ajuntament de València

Alienes a la prohibició decretada per l'Ajuntament de València, centenars de persones han passat pel punt de distribució de menjar que munta la Fundació Ayuda a Una Familia a l'esplanada situada davall del pont d'Ademús, al llit del Túria. Esta vegada el repartiment d'aliments ha començat un poc abans, cap a les 13.30 hores, per a evitar que es formen cues i per a facilitar el repartiment de les racions. I ha acabat vora les 15 hores, com és habitual, de dilluns a divendres. L'entitat social repartix 15.000 menjars al mes i més de 600 diaris. La major part dels usuaris d'este servici que presta esta fundació presidida per Conor Hannah són immigrants, d'origen magrebí, africans i sud-americans. També hi ha un xicotet percentatge d'espanyols. Quasi tots tenen en comú que manquen de papers, cosa que els impedix accedir als servicis socials que oferix el sistema públic. Gran part són sensesostre, dormen al carrer, davall d'alguns dels ponts del llit o en infrahabitatges. Abunden els temporers que treballen en el camp i els aparcacotxes.

Hui una dotzena de voluntaris d'esta fundació està repartint un menú consistent en un arròs amb pollastre i verdures, una botella de coca-cola zero, dos flams i pa, quasi una barra o dos panets. Els usuaris s'enduen in situ el menjar en un envàs cilíndric i adequat per a estos usos i també poden optar per un got de caldo de pollastre. A primera hora del repartiment, abans de les 14 hores, ja hi havia una cua de desenes de persones que es van acostar al camió de la fundació on es distribuïxen part dels aliments. En l'altra part, l'equip de cuina servia les generoses racions de pollastre i caldo, omplint els recipients en les olles col·locades sobre diverses taules.

Tal com explica el mateix Conor Hannah a Levante-EMV, mentre supervisa el repartiment de menjar, des del 6 de novembre s'està realitzant este repartiment de menjar en esta ubicació perquè l'Ajuntament de València els va concedir el permís d'ocupació de l'espai públic, que és el tram III dels Jardins del Túria. Amb eixe permís han estat repartint menjar estes cinc setmanes, de dilluns a divendres, i de 14 a 15 hores. No obstant això, "el divendres, per sorpresa, ens han revocat el permís, sense oferir-nos tampoc cap alternativa". Hannah assenyala que ha mantingut contactes amb l'Ajuntament per a buscar un altre possible emplaçament, però "la realitat és que a València no hi ha menjadors socials" per a totes les persones que els necessiten, sobretot per al perfil d'usuaris que ells atenen de manera altruista. "No hi ha opcions per a ells", lamenta. Hannah només vol que les autoritats i l'Ajuntament l'ajuden a seguir amb el repartiment de menjar, autoritzant-los la necessària ocupació de l'espai públic. Respecte als dos informes de la Policia de Patraix i dels servicis de jardineria que han utilitzat per a llevar-los el permís, el president d'esta entitat solidària diu que el dictamen policial parla de "baralles" entre les persones que acudixen a recollir la seua ració d'aliments. No obstant això, "situa eixes baralles, en fins a un 80 % de les incidències, en diumenge", circumstància que és cridanera com a mínim, perquè la fundació no fa el repartiment ni dissabtes ni diumenges. Per tant, sobre les restes de fem que deixen estes persones en la zona, Hannah apunta que els mateixos voluntaris col·loquen poals i retiren les bosses i les restes, tal com va poder comprovar este diari. Però, realment, el tipus de residu que es genera no és tant. A més, una part dels usuaris s'emporta el menjar en bossa per a consumir-lo en un altre punt de la ciutat o a casa.