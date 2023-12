Els jubilats de la Ribera rebutgen els plans privatitzadors

Desenes de jubilats es van manifestar ahir davant les seus d'Institut Nacional de la Seguretat Social d'Alzira i Sueca per a protestar per l'interés demostrat per les institucions europees a introduir línies de privatització dels sistemes públics de pensions.

Els manifestants van reclamar que cap pensió se situe per davall dels paràmetres que marca la Carta Social Europea, que establix el límit en el 60 % del salari mitjà. També van plantejar la necessitat que els sistemes públics de pensions no es vegen sotmesos a la intromissió d'empreses o entitats financeres. “El neoliberalisme continua imparable en el que sembla una demolició controlada de la Sanitat i les pensions públiques”, destaca el manifest llegit pels convocants de la protesta, que també van alertar de les “maniobres polítiques i financeres per a buidar la Caixa Comuna de la Seguretat Social”.