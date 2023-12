La falla Els Vents exposa sobre la igualtat i contra la violència de gènere

La delegació d'igualtat de l'Associació Cultural Falla Els Vents torna a exposar al Casal Jove de Port de Sagunt la seua exposició "Igual-Arte". Enguany, la mostra està ampliada amb les fotografies guanyadores i participants en el concurs fotogràfic de l'associació. La seua temàtica és la igualtat i repulsa cap a la violència de gènere. Fotografies en les seues dues categories: per a persones majors i per a menors d'edat. L'exposició estarà albergada al vestíbul del Casal Jove del 18 al 22 de desembre.

Cal recordar que la mostra naix del seu calendari solidari en favor d'Amigas Supervivientes, encara que posteriorment va ser ampliada gràcies als seus concursos artístics.

D'altra banda, l'associació va fer lliurament este dilluns a l'associació Amigas Supervivientes de la recollida solidària de joguets realitzada per la falla. Un acte solidari que ha comptat amb una àmplia col·laboració. La comissió vol agrair enormement a cada persona que ho ha fet possible i a Amigas Supervivientes per la seua tasca perquè puguen ser reutilitzats novament.