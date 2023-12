El Govern aprova la nova terminal nord del port de València amb l'oposició de Sumar

El Consell de Ministres ha aprovat este matí la licitació de les obres de construcció de la nova terminal de contenidors en l'ampliació nord del port de València per 656 milions d'euros. El vistiplau de l'executiu de Pedro Sánchez es produïx amb l'oposició dels ministres de Sumar, formació liderada per la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La decisió del Govern central queda ara pendent de la seua tramitació administrativa, que l'Autoritat Portuària de València (APV) presidida per Mar Chao vol realitzar "via urgent", tal com reclama la naviliera MSC, que explotarà esta instal·lació de 136 hectàrees de superfície i amb capacitat per a albergar 5 milions de contenidors i que suposarà una inversió superior als 1.100 milions d'euros.

Segons el Govern, l'ampliació és un projecte d'interés general que es desenvoluparà en col·laboració publicoprivada i que suposa la major inversió privada de la història del sistema portuari espanyol. En este sentit, l'Autoritat Portuària s'encarregarà de construir la infraestructura bàsica (dragatge, moll i farciment consolidat), mentre que l'empresa privada invertirà la superestructura, les instal·lacions i el material mòbil.

Esta nova terminal pública de contenidors permetrà operar als vaixells d'última generació Megamax, de fins a 430 metres d'eslora i més de 24.000 TEU (contenidors equivalents de 20 peus).

A la recerca de celeritat

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha mostrat el seu desig que hi haja "màxima celeritat" en la licitació i inici de les obres de la instal·lació que explotarà la multinacional TiL-MSC. Pradas s'ha pronunciat en estos termes en la roda de premsa posterior al Ple del Consell en ser preguntada per una valoració en relació amb l'ampliació del port i per si el Govern Valencià, tal com va dir el president, Carlos Mazón, ja ha demanat que es tramiten d'urgència les obres en la infraestructura.

L'autorització de l'Administració central es produïx malgrat l'oposició de Sumar. Esta formació, segons el diputat i referent econòmic al Congrés, Carlos Martín, junt amb el portaveu de la formació, Ernest Urtasun, ha advertit al PSOE que està "profundament equivocat" amb l'ampliació del port de València, i reitera el rebuig clar del soci minoritari de l'executiu a eixa mesura.

Transport ferroviari

Per la seua banda, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha sostingut que l'ampliació del port de València "va lligada a una de les obres ferroviàries més importants d'Espanya: l'estació intermodal logística de la Font de Sant Lluís". En eixe sentit, Bernabé ha lligat així el desenvolupament de la terminal nord del port al transport ferroviari com a "clau en l'eliminació d'emissions de CO₂", ha informat la Delegació.

"Es tracta de l'obra més destacada que estem escometent quant al transport logístic portuari i que va unida a l'ampliació nord del port. Una obra amb la qual el Govern d'Espanya està altament compromés", ha defensat Bernabé.

Suport empresarial

Les diferents associacions empresarials de la Comunitat Valenciana també han celebrat la decisió del Govern d'autoritzar la construcció d'una nova terminal de contenidors, una decisió que suposa posar fi a un bloqueig en una de les infraestructures clau per a la ciutat, l'autonomia i la seua economia.

La Federació d'Associacions Veïnals (FAV) de València sí que ha criticat que l'anunci de la pròxima licitació de les obres d'ampliació del port suposa "un menyspreu" a la ciutadania i demana que s'escolte els veïns i s'arribe a conclusions que "beneficien a tots".