Nit de Nadal a 22 graus a València

La setmana ha començat amb gelades que han deixat un ambient gèlid en molts municipis de l'interior de la Comunitat Valenciana. Temperatures més pròpies per a les dates actuals, que, no obstant això, començaran a pujar de manera progressiva fins a deixar màximes de 22 graus a València el diumenge, dia de la nit de Nadal. Registres que podrien repetir-se en la jornada següent, Nadal, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

A primera hora d'ahir, a l'interior de la Comunitat Valenciana, les mínimes es van quedar en -7,4 graus a Ademuz i -5,1 a Utiel. Pics de fred que arriben en una setmana que finalitzarà amb una pujada de temperatures a l'est i sud peninsular.

La ciutat d'Alacant va aconseguir ahir la màxima a la C. Valenciana amb 18 graus, seguida de Llíria, amb 17,8; Benidorm, Novelda i Chelva, amb 17,4, i Rojas i Turís, amb 17,3 graus.

Segons la predicció d'Aemet, hui hi haurà cels en general rasos a la Comunitat Valenciana, amb màximes en ascens generalitzat i gelades febles a l'interior. El vent bufarà amb més força cap al nord, per la qual cosa per al dimecres està activat l'avís groc a l'interior de la província de Castelló davant la possibilitat de ratxes de més de cent quilòmetres per hora.

Durant el dimecres també hi haurà boires o bancs de boira a l'interior de Castelló al matí. En tota la Comunitat Valenciana, les mínimes aniran en ascens i màximes en descens, localment notable a l'interior de la meitat nord.

A partir del dijous es preveu que continuen els cels rasos, la boira i el vent fort al nord de Castelló i les màximes en lleuger ascens, més acusat a l'interior de València, junt amb les gelades febles a l'interior. I serà de cara al cap de setmana quan els termòmetres començaran a pujar gràcies a l'entrada d'un anticicló que elevarà les màximes en quasi tota la Península i deixarà cels rasos amb boires matutines.